Ljubav na poslu: kako odbiti kolegu?

On je prijatan, predusretljiv i uvek vam pomaže na poslu. Nekada ste umorne i stvarno zahvalne što je neko ljubazan prema vama, pa se desi da kolega pogrešno shvati vaš osmeh. Evo kako da ga vratite u sigurnu zonu prijateljstva.Kažu da se ljubav rađa iz prijateljstva. Ali nam ne kažu da se to ne dešava uvek obostrano. Zapravo, najčešći slučaj je ona neprijatna situacija kada neko od nas pokuša da pređe liniju prijateljstva i shvati da nema nazad. A nema ni napred. Da se to ne bi desilo, evo par korisnih saveta, kako da “zauzdate” kolegijalne odnose, pre nego što pređu u nešto više. Saveti idu od najblažih ka najsurovijim, ali ako kolega ne shvati odmah poentu, nije bolje ni zaslužio.1. Poziv na kafu – Ako vidite da je ovaj poziv diskutabilnih namera, u startu ga odbijte, recite da ste zauzeti, ali budite neodređeni, da ne bi pomislio da stvarno sad ne možete, ali ćete sutra sigurno moći. Ako vas ipak pozove više puta, a neprijatno vam je da ga svaki put odbijete, onda obavezno povedite i “tampon zonu”, još jednu koleginicu, najbolje neku brbljivicu od koje neće moći da dođe do reči.

2. Poruke preko fejsa – Fejsbuk je toliko evoluirao da je predvideo sve naše paćeničke poteze i mudro napravio jednu super korisnu opciju – zvanu “isključiti chat samo za određene prijatelje”. Štiklirajte njegovo ime. Ako je toliko uporan da vam šalje poruke u inbox, nemojte ih otvarati i recite da fejsbuk zapravo i ne koristite. To što vam stalno nešto izlazi na profilu, to je vaša mlađa sestra, dosadno joj je dok uči. Zna da nemate sestru? Tim bolje.

3. “Slučajni” dodiri – Ako ima običaj da vas kao slučajno dodirne po ramenu, ili se nudi da vas izmasira, to je već znak za uzbunu, tako da morate u tom stilu i reagovati. Savetujemo uvek dobru rečenicu: “Ja ne podnosim fizički kontakt” ili standardnu: “Jao što mrzim one paćenike što se ponašaju kao da žensko nisu videli, šta misliš ti o tome?”

4. Veliko priznanje – Iako mu prethodni signali nisu dali mnogo povoda, on je i dalje zagrejan za vas. I nije mu bilo dovoljno da ga suptilno odbijete, nego želi veliku završnicu – on želi da prizna svoja osećanja! Ovo je zapravo znak da je on, ne samo zaljubljeni paćenik, nego verovatno i pomalo psiho, pa sad morate vrlo delikatno postupati, po sledećem redosledu:

Kada ste uradile pripremne radnje i postale koliko-toliko sigurne da neće uleteti u kancelariju sa bacačem plamena i sve vas pobiti, stisnite zube i budite direktni. Recite mu da vam je žao što je moralo do ovoga da dođe, i da vam je zaista drag kolega i divan čovek, ali da ste zauzeti i da ne želite da stekne pogrešan utisak. Kako ti mislite zauzeti, kad stalno pričate o momcima? Pa, zato što je ON iz javnog života i ne smete da otkrijete da ste zajedno, pa se pravite da vas interesuju drugi muškarci. Ako je naseo na ovo, neka vas prođe čak i onaj mali osećaj krivice, jer ste se našalile sa čovekom s kojim nema šale.

Ako niste mogle da proverite sve zadatke iz pripreme, onda morate da odigrate sledeći scenario:

recite mu da vam je žao što je moralo do ovoga da dođe, i da vam je zaista drag kolega i divan čovek, ali vi imate sidu i ne možete da se vezujete za nekoga jer ne želite da pati.

Kad smo rekli da budete direktni, nismo mislili da budete iskreni.

