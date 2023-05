Psiholog objašnjava: Od žene zavisi sve – Kako bez puno truda privući muškarca u život

Što duže traje sve nam je teže izaći iz ovog stanja i mnoge žene više ne žele stupiti u bilo kakvu vezu sa muškarcima. Mnoge žene su mišljenja da ako se osjećaju dobro same, da im nije potrebna veza. Te žene ne žele napustiti svoju zonu udobnosti gdje je sve onako kako one žele.

Ako se ne osjećate dobro u vezi, onda naravno ne treba da budete u vezi jer bi se u svakoj vezi trebali osjećati udobno i ugodno. Mnogi su mišljenja da ako se žena osjeća dobro sama u njenom životu nema mjesta za muškarca.

Međutim, to je pogrešna logika zbog koje se mnogi muškarci plaše napraviti prvi korak. Postoje dvije vrste žena. Prve su one koje žude za vezom, ali je ne pronalaze, a druge su one kojima je ugodno biti same, zadovoljne su svojim životom, ali su otvorene za veze.

Pitanje je koju od ove dvije vrste žena će muškarci radije izabrati. Vjerujem da je odgovor očigledan. Svaki muškarac će radije izabrati ženu koja je zadovoljna sama sa sobom i svojim životom. Ne treba mu žena koja traži vezu samo da bi bila u vezi, njemu treba jaka žena kojoj nije potrebna veza da bi bila ostvarena žena.

Njemu je potrebna žena koja je otvorena prema svijetu. Mnoge žene žive u zabludi da je fizički izgled ono što je presudno kod muškaraca, međutim, ako želite na lak način privući muškarca u svoj život morate biti zadovoljne same sa sobom. To je ono što muškarci žele, zadovoljnu ženu. Jer ako ste vi zadovoljni i on će biti zadovoljan i sa vama i sa vašom vezom,piše Infpultinfo

