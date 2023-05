Znakovi koji pokazuju da je imunitet djeteta oslabljen

Djeci su potrebne stalna njega i odgovarajuća zdravstvena rutina kako bi ostala zdrava.

Međutim, roditelji su uvijek zabrinuti za zdravlje svoje djece i čine sve kako bi ih što uspješnije zaštitili od potencijalnih bolesti.

Ponekad se djeca suočavaju s problemom slabog imuniteta, što ih čini osjetljivima na bolesti, a evo koji znakovi mogu ukazivati na to da dijete ima oslabljen imunološki sistem, prenosi Index.

Sklono je prehladama

Ako je vaše dijete stalno prehlađeno i to traje neko vrijeme, to može biti zato što su njegova antitijela preslaba za borbu protiv bolesti. Kako objašnjavaju pedijatri, redovne prehlade često znače da je imunitet djeteta slab i da se zbog toga često razbolijeva. Djeca obično dobiju prehladu tri do četiri puta godišnje, ali ako se to događa češće, onda na to treba obratiti pažnju.

Ima neredovnu stolicu i mnogo probavnih problema

Glavnina imunološkog sistema nalazi se u probavnom traktu i ako se ondje pojave problemi, onda i imunološki sistem trpi. Naime, proljev se obično događa kada neko ima slab imunološki sistem, a problemi s plinovima i zatvor takođe su posljedica slabog imuniteta.

Pokazuje manjak energije

Svaka promjena u stepenu djetetove energije može biti znak slabog imuniteta, pogotovo ako je vaše dijete inače vrlo razigrano i aktivno. Kada dijete nema energije kao inače, najčešći razlog za to može biti upravo oslabljen imunološki sistem koji mu onemogućava da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti kao prije.

Rane mu sporo zarastaju

Djeca uvijek smišljaju nestašluke i često se povrijede. Međutim, kada njihovim povredama treba znatno više vremena da zarastu, to može biti zbog slabog imunološkog sistema. Rane koje duže zacjeljuju takođe mogu dovesti do mnogih infekcija koje se mogu pogoršati ako dijete ima slabiji imunitet. Kako otkrivaju pedijatri, sa slabim imunitetom koža se ne uspijeva sama regenerisati i rana se s vremenom pogoršava. prenose nezavisne

