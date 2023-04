OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI VJEROJATNO ĆE ZAVRŠITI U BRAKU SA SVOJOM PRVOM LJUBAVI

Pa pogledajmo ko je to za vezu od kolijevke pa do groba?

Ribe: Žele izgraditi nešto vrijedno s onim koga vole

Ima smisla da ribe uvijek teže jednom partneru za cijeli život, makar ga upoznale već i u djetinjstvu. Ovaj vodeni znak pomalo je mušićav i uvijek u potrazi za ljubavi, onom pravom, i brzo se zaljubljuje. Osjetljive i pune suosjećanja, ribice će radije početi graditi nešto vrijedno s osobom koju poznaju cijeli život nego da lutaju i troše vrijeme i osjećje sad na ovog, sad na onog partnera ili partnericu, piše Miss24sata.hr.

Bik: Ni ne počinju vezu ako ne misle ozbiljno

Ljubav i odnosi važni su osobama rođenima u znaku bika. Vjerojatno nikada neće ni započinjati vezu s nekim ako nisu doista zainteresirani za tu osobu. Kao razultat toga već će im prva veza biti “ozbiljna” pa čak i ako je to njihova ljubav iz mladih dana vrlo je vjerojatno da će se s tom osobom i vjenčati

Rak: Žele se osjećati sigurno i zaštićeno

Od svih znakova rakovi će se najvjerojatnije vjenčati za svoju ljubav iz školskih klupa. Ova osjećajna bića nikad ne idu na usputne spojeve već planiraju provesti ostatak života (makar su u njega tek zakoračili) s osobom u koju su zaljubljeni. Makar ta osoba, kao i oni imala tek 20… Osjećajni rakovi mrze nesigurnost, vole se osjećati zaštićeno i žele nešto (brak) i nekoga na koga se mogu osloniti.

Vaga: Duge veze daju im stabilnost Veze vagama daju stabilnost, no naravno, to vrijedi samo za veze koje traju. A to će vjerojatno pronaći u svojoj prvoj pravoj mladenačkoj ljubavi. Osjećaj sigurnosti, iskrenosti, neiskvarenosti i dakako malo naivnosti, kako to ide u toj dobi u vezama, za vagu su neprocijenjivi i zato će vjerojatno zauvijek ostati sa svojom prvom ljubavi. prenosi hayat

Škorpion: Prva ljubav je najjača i najčišća

Prva ljubav je za škorpione najintenzivnija i najčišća od sviju i od svih horoskopskih znakova i oni će vrlo vjerojatno najduže ostati sa svojom ljubavi iz djetinjstva. Dapače, može se dogoditi da nekoga vole iz prikrajka i tek kad odrastu da priznaju svoje stvarne osjećaje svojoj prvoj (i jedinoj) simpatiji.

Te divne i nevine osjećaje čuvali su za svoju ljubav. Koja će onda biti vječna.

