Primalje otkrivaju 7 tipova žena koje viđaju na porodima: ‘Oko jednog tipa smo posebno oprezne’

Postati novopečenom mamom uzbudljivo je vrijeme, no mnogima se, razumljivo, pomisao na porod može činiti pomalo zastrašujućom. Osobito ako ćete uskoro imati svoje prvo dijete, jer je jako teško znati što očekivati. I dok možda imate predodžbu o tome kako biste mogli reagirati na dan poroda, teško je predvidjeti točno kako ćete ga vi i vaš partner podnijeti dok za to ne dođe vrijeme. Primalje i stručnjakinje Pip Davies i Megan Smith, otkrile su tipove budućih mama koje često vide na porodima, ali i jedan tip koji zahtijeva poseban pristup, piše The Sun.

Upućena mama: Megan kaže: “Mame s znanjem su mame koje su istraživale i pohađale prenatalnu edukaciju. Ove mame često znaju točno što žele ili ne žele, znaju svu terminologiju i mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Mame sa znanjem su dobro informirane, samouvjerene i zagovaraju same sebe. Biti dobro informiran tijekom trudnoće i poroda olakšat će vam razumijevanje aspekata vaše skrbi i donošenje informiranih izbora i odluka.”

Lavica: Pip kaže: “Dok će neke žene biti vrlo tihe na porodu, druge oslobađaju svoju unutarnju lavicu i budu glasnije u načinu na koji upravljaju trudovima. Nijedan način nije ispravan ili pogrešan i svaka žena će odgovoriti drugačije. Ima snage i u tihoj i u urlajućoj trudnici!”

Uzbuđena mama: Megan kaže: “Ovo su mame koje dolaze na termine i porod… uzbuđene! Većina mama je naravno uzbuđena što će upoznati svoje bebe, ali najčešće je to uzbuđenje zamagljeno strahom, nelagodom i tjeskobom što je sasvim normalno. Ali povremeno vidimo kako dolaze mame koje su samo ludo uzbuđene i neumorne od pomisli na porođaj! Ove mame obično dolaze opuštene, mirne i smirene u pogledu onoga što slijedi. Kao primalje, uvijek govorimo o važnosti opuštenosti tijekom trudova i kako to pomaže kod oslobađanja oksitocina. Više oksitocina rezultira učinkovitijim kontrakcijama.”

‘Ne diraj me’ mama: Megan kaže: “Ovo su mame koje su u fokusu. Njihov način suočavanja je da se koncentriraju i fokusiraju na ono što rade. Povremeno koristiti tehnike disanja kako bi ostale u pogonu, svatko ima svoj način suočavanja. Ove mame često ne vole da ih se uznemirava, bilo da se radi o razgovoru ili fizičkom dodiru. Ovo su mame koje možete naći kako viču na svoje partnere da se povuku! Kao primalje brzo prepoznajemo te mame i samo prilagođavamo svoj pristup kako bi odgovarao njihovim preferencijama, dok istovremeno pružamo potrebnu sigurnu skrb.”

Daj mi sva moguća pomagala’ mama: Megan kaže: „Ove mame su mame koje rado prihvaćaju sve moguće ponuđene analgezije! Ove mame daju do znanja da su voljne imati sve što prije mogu… i to je u redu! Svatko se nosi drugačije, a nekima je potrebna jaka pomoć za to. Važno je istraživati, pohađati tečajeve prije porođaja kako biste naučili o različitim opcijama i kako biste znali koje izbore imate kada je to u pitanju.”

Nervozna mama: Megan kaže: “Nervozna mama često dolazi pod stresom, napeta i tjeskobna. Ove mame će se mame činiti kao da se brinu oko vremena i djelovat će nervozno kada strojevi počnu pištati. Ako se mama ponaša nervozno ili tjeskobno, to može utjecati na porodične partnere da se osjećaju isto i dovesti cijelu sobu u paniku. Važno je uz sebe imati nekoga tko će poticati smireniji pristup. Ako ste zabrinuti ili paničar, važno je da istražite i razgovarate sa svojim primaljama kako bi vas mogle dovoljno podržati.”

Mirna mama: Pip kaže: “Mnoge žene, posebno one koje su provele kvalitetnu prenatalnu edukaciju i naučile kako disati za porod, upravljat će svojim porodom sa smirenim samopouzdanjem znajući sposobnosti svog tijela, njihove mogućnosti i kako se nositi s tim. Disanje tijekom trudova i stvaranje mirnog okruženja potiskuje hormone adrenalin i kortizol i omogućuje oksitocinu da bude dominantan hormon koji je odgovoran za odvijanje kontrakcija. Način na koji dišemo i sposobnost da dopustimo našem neokorteksu u mozgu da bude tih tijekom poroda, pomaže nam da se osjećamo sigurno i smireno.” prenosi 24sata

Facebook komentari