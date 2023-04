Dok vas mame, šećerom vas hrane: Tri znaka horoskopa čije se ponašanje promijeni kada postanu intimni s partnerom

Sasvim je normalno da se dinamika veze mijenja s vremena na vrijeme, međutim problem može nastati kada se partnerov karakter i njegovo ponašanje krenu mijenjati odmah nakon prvog seksa. Kod nekih znakova horoskopa to je naročito izraženo, međutim, sve to, naravno, ovisi od pojedinca do pojedinca.

Normalno je, pa i poželjno, da se nakon prvog seksualnog odnosa veza promijeni, naravno, na bolje, no ponekad se dogodi suprotno.

Iako tome mogu biti različiti razlozi, jedan od najčešćih jest iznenadni nestanak zanesenosti. Provjerite kojim je to znakovima horoskopa seks prioritet u vezi i koji nerijetko promijene svoje ponašanje prema partneru čim zadovolje svoju požudu.

1. Škorpion

Poznati po svojoj vrlo senzualnoj, mističnoj i strastvenoj auri, škorpionima je gašenje požude česta potreba. Seks je za njih fizička potreba zbog čega su skloni istraživati različite vrste odnosa.

Njihova ljubavna veza obično se razvija tempom kojim je škorpion spreman ići. Ne uzimaju uvijek u obzir kako se njihov partner trenutno osjeća u vezi niti pitaju svog partnera o tome. Oni su ti koji odlučuju kako i kada će veza napredovati jer znaju biti impulzivni. To je zbog njihove pretpostavke da je partner ionako za to.

Partner se može nadati da će sa škorpionom doživjeti duboku povezanost, međutim pripadnicima ovog znaka često je prioritet sebi ugoditi u spavaćoj sobi. Njihova naklonost partneru može fluktuirati, što može zbuniti tu osobu.

2. Strijelac

Pripadnici ovog vatrenog znaka žude za pustolovinama u svim sferama života. Njihove dramatične emotivne veze u spavaćoj sobi transformiraju se u znatiželju. Snažnog seksualnog nagona, strijelčevi su izrazito srastveni i koketni. Njihova potreba za ljubavlju obično bude zadovoljena slobodnim vezama.

Budući da se ponekad ne mogu emocionalno povezati sa svojim partnerom, nerijetko se dogodi da nisu voljni obvezati se.

Nakon što budu intimni s osobom, strijelci se često počnu ponašati distancirano.

Ne vole povrijediti druge, ali neki od njih ne mogu si pomoći a da ne izbjegavaju pozive ili ne dođu na dogovoreni spoj nakon što zadovolje svoje seksualne želje. Ne vide razlog zašto bi se trebali brinuti zbog neuspjele veze, ne uzimajući pritom u obzir kako se druga strana osjeća,piše Depo

3. Ovan

Zbog svoje vrlo znatiželjne seksualne prirode, ovnovi znaju biti i ekscentrični u spavaćoj sobi. Slanjem senzualnih poruka i maženjem obično partnera opuste dovoljno da se osjeća spremnim za intimnost jer je njihova vatrena strast uvijek na vrhuncu.

Potrudit će se da se partner osjeća posebnim kako bi ga vrlo skoro mogli odvesti u krevet.

Ovnovima je važnije da s partnerom imaju kemiju, nego da su emocionalno kompatibilni.

Zato se zna dogoditi da nakon seksa nemaju o mnogočemu razgovarati s partnerom. Veza s ovnom često emocionalno iscrpi njegovog partnera, sve dok odjednom ne ostane bez pažnje kojom ih je nepredvidljivi ovan obasipao.

