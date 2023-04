Muškarac bi mogao odbiti brak samo iz jednog razloga – Ne udaju se lijepe već mudre

Međutim, nije rijedak slučaj da žena bude u vezi sa muškarcem i po nekoliko godina, ali od njega ne dobija ponudu za brak. Mnoge žene počinju na razne načine navesti muškarca da im ponudi brak, ali ne uspijevaju.

Mnoge misle da je problem u njima i njihovom izgledu, a zaboravljaju muškarci ne žene samo lijepe žene, već i mudre. Ono što razlikuje lijepu ženu od mudre je to što mudra žena zna da ako muškarac ne želi da se oženi, ništa ga neće natjerati da promijeni svoje mišljenje, dok lijepe žene misle da će se muškarac predomisliti zbog njihove ljepote.

U suštini postoji samo jedan razlog zbog kojeg muškarac ne želi da oženi određenu ženu. Bez obzira koliko je lijepa, zanimljiva i pametna, ako je on ne vidi kao svoju ženu neće je oženiti. Ako muškarac ne vidi sebe u budućnosti pored te žene neće ući u brak sa njom.

Muškarac će oženiti ženu samo onda kada bude siguran da želi provesti cijeli svoj život pored nje, da želi da ona bude majka njegove djece i da želi sa njom da gradi dom i porodicu. Čak i ako se prije braka pojave djeca, to muškarca neće natjerati na brak,piše Infpult

Možda ste mu vi dobar prijatelj, dobar ljubavnik, predivna žena, ali sve to pada u vodu ako niste žena sa kojom on želi provesti ostatak svog života. Žene se često koriste raznim manipulacijama, prijetnjama i ucjenama kako bi natjerale muškarca da ih oženi, ali time samo tjeraju muškarca od sebe i čine da on prestane da ih cijeni i poštuje kao ženu.

Ako muškarac ne želi oženiti ženu to znači da ne vidi svoju budućnost pored nje. Žene su malo drugačije po tom pitanju. Spremne su da se mijenjaju, prilagođavaju, ali ne i muškarci. Ako ste u vezi dugo i ako još niste dobili ponudu za brak, možda biste trebali razmisliti o ovome.

Možda nikada nećete ni dobiti ponudi za brak od ovog muškarca. Bez obzira koliko ste spremne čekati da se on predomisli i promijeni mišljenje po tom pitanju, samo gubite svoje vrijeme. Ako muškarac ne vidi sebe pored vas u budućnosti male su šanse da će vas oženiti.

