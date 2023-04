Ne gurajte stvari pod tepih: Šest razgovora svaki par treba voditi

Često stvari koje prešućujete uzrokuju najviše problema u odnosima – najčešće su to očekivanja koja niste izrazili, a koja obično dovode do razočaranja i duboko ukorijenjene ljutnje.

Trenuci kada ste zapravo bili povrijeđeni i rekli da je ‘sve u redu’, mogu rezultirati prekidom veze ili emocionalnim distanciranjem kroz godine, kao i nedostatkom zajedničke vizije i vrijednosti.

I dok nijedna veza nije savršena i uvijek će biti stvari koje treba riješiti, postoje određeni razgovori koji će stvoriti više lakoće i dovesti do zdravijih i zadovoljavajućih veza. Samo morate biti hrabri i voljni preživjeti početnu nelagodu od njihovog dovođenja za stol.

Evo šest vrsta razgovora kojima biste već danas trebali dati prioritete:

1. ‘Jesmo li ili nismo?’

Korisno je znati jeste li na istoj stranici. Ovaj razgovor bavi se vrstom obveze koju tražite. Iako je često teško odrediti u ranim fazama dok se upoznajete, kako se stvari razvijaju, stječete bolji osjećaj kakav odnos želite s tom osobom. I zapamtite, ne morate se zadovoljiti mrvicama kruha. Ako želite posvećen odnos, a osoba s kojom ste samo želi da ostane ležeran, niste u skladu. Iako može biti bolno odvojiti se i krenuti dalje, nećete ostati u stanju stalne tjeskobe i patnje, držeći se nade da bi se jednog dana mogli predomisliti i željeti nešto više.

Evo šest vrsta razgovora kojima biste već danas trebali dati prioritete:

1. ‘Jesmo li ili nismo?’

Korisno je znati jeste li na istoj stranici. Ovaj razgovor bavi se vrstom obveze koju tražite. Iako je često teško odrediti u ranim fazama dok se upoznajete, kako se stvari razvijaju, stječete bolji osjećaj kakav odnos želite s tom osobom. I zapamtite, ne morate se zadovoljiti mrvicama kruha. Ako želite posvećen odnos, a osoba s kojom ste samo želi da ostane ležeran, niste u skladu. Iako može biti bolno odvojiti se i krenuti dalje, nećete ostati u stanju stalne tjeskobe i patnje, držeći se nade da bi se jednog dana mogli predomisliti i željeti nešto više.

4. ‘Kakav život zamišljate?’

Svi imamo narativ kada je u pitanju život koji smo zamislili za sebe. Obično ima izgled, osjećaj i okus. Za neke je to – veliki i ugodan dom, tradicionalni brak, standardnih dvoje djece i miran stil života u predgrađu. Drugi nikad ne bi pak bili u braku i ne žele djecu. Ove velike sveobuhvatne teme i priče srž su nečijeg identiteta. Ako te priče i vrijednosti nisu u skladu, odnos je u stalnom stanju trvenja. Postanite znatiželjni u čemu se vi i partner slažete ili razlikujete u pogledu dugoročnih planova, braka, djece i karijere. Tražite li tradicionalni način života ili nekonvencionalan – razmotrite gdje ste se spremni smjestiti i o čemu se ne može pregovarati.

5. ‘Razgovarajmo o seksu, dušo…’

Nije bitno koliko često imate seks, već vrstu seksa koju želite imati. Više se radi o tome kako volite da vas se dodiruje, što vas pali i stvari koje vas zanimaju ili želite istražiti. U biti, kako možete stvoriti vezu kroz fizičku intimnost. I dok možda ne želimo da se partneri osjećaju loše zbog onoga što ne funkcionira u spavaćoj sobi, lažiranje i pristajanje kako ne bi povrijedili njihov ego zapravo šteti vezi. Također je važno razgovarati o tome postoji li nesklad u smislu uzbuđenja i želje. Usredotočite se na ono što odgovara vama i partneru.

6. Razgovor ‘Izvan ljubavnog balona’

Vi i partner postojite izvan zajednički stvorene jedinice. Postoji ‘mi’, a postoji i ‘ti’ i ‘ja’. Obitelj podrijetla, prijatelji, društveni/politički čimbenici, ravnoteža između posla i privatnog života i još mnogo toga – vanjski su čimbenici koji imaju stvaran utjecaj na unutarnju dinamiku veze. Iako je romantični odnos važan, postoje i drugi odnosi koji zahtijevaju pažnju i održavanje. Ključni su otvoreni i iskreni razgovori o tome kako će vrijeme i energija biti uravnoteženi između njih.

Kako započeti ove ‘velike’ razgovore:

1. Oslobodite se straha od podjela

Strah je često glavni razlog zašto se ne upuštate u mnoge od ovih razgovora. Bojite se da, ako iznesete stvari, postoji mogućnost da će različita gledišta stvoriti podjele i dovesti do kraja veze. Stvarnost je da pravi kraj počinje onog trenutka kada ove teške razgovore počnete izbjegavati i gurati pod tepih. Morate priznati njihovu važnost umjesto da se skrivate od njih. To započinje promjenom načina razmišljanja koji podrazumijeva da će ovo izgraditi intimnost u vezi ili vam dati do znanja da niste na istoj stranici i samo odgađate neizbježno. U svakom slučaju, to je pobjeda i dobivate informacije koje trebate.

2. Organizirajte misli unaprijed

Poželjno je organizirati i sabrati svoje misli kako biste se osjećali prizemljenijim i kontroliranijim. Možete zapisati općenite ideje ili onoliko konkretnih koliko vam je potrebno da biste se osjećali kao da ste ih u potpunosti obradili, probavili i kako biste bili spremni za raspravu s drugom osobom.

3. Nemojte čekati savršeno vrijeme

Morate prestati razmišljati o savršenom trenutku za razgovor – jer neće ih biti. Samo se trebate pobrinuti da imate najbolje uvjete da poruka bude dobro primljena. To znači da spominjanje stvari u posljednjem trenutku, bez odgovarajućeg vremena za raspravu, ili neposredno prije spavanja kada su svi iscrpljeni ili kada je partner emocionalno preplavljen neće biti najbolje vrijeme. Opet, ne mora biti savršeno, samo dovoljno dobro. Započnite priopćavanjem potrebe za razgovorom. Predstavite ga i uobličite u smislu korisnosti i potencijalnog rasta odnosa. Odredite vrijeme i mjesto za to, donosi MBG.

4. Osjećajte se ugodno s nelagodom

Nemojte odustati od onoga što treba reći zbog tjeskobnih leptirića u trbuhu. Neka budu signal da je to važno. Dopustite tjeskobnim osjećajima da ‘ulaze i izlaze’.

5. Budi znatiželjan

Budite znatiželjni, postavljajte pitanja i slušajte. Potrebno je istraživanje i razumijevanje. Prosuđivanje i mišljenje da ste vi ‘u pravu’, a oni ‘u krivu’ neće imati nikakvu svrhu.

Upamtite da je bitan proces, a ne krajnji ishod. Hrabrost da ustanete i stvorite vrstu veze kakvu želite. Dobre veze zahtijevaju namjernost, one se ne događaju samo tako. Vođenje teških i neugodnih razgovora dio je ove namjere. Dajte si milosti dok se krećete kroz složenost ovih dijaloga. Ne morate ih sve iznijeti odjednom, ali ako ih predugo ignorirate, znajte da će se pojaviti, na ovaj ili onaj način, objašnjava bračna terapeutkinja Maria Sosa. prneosi 24sata

Facebook komentari