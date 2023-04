PAŠĆE VAM NOVAC S NEBA: Ova 3 znaka čeka DOBITAK U DRUGOJ POLOVINI APRILA

Ovan

Vi ste pod uticajem karte Pravda, što vam može pružiti osećaj nepravde i zapostavljenosti. Ipak, imajte na umu da imate mnogo toga za šta biste mogli biti zahvalni, dok drugi možda nemaju tu sreću. Pokušajte da realno sagledate svoj život i shvatite koliko ste zapravo blagosloveni u ovom trenutku. Vaša jaka pozicija može biti prilika da pomognete onima koji su manje srećni, jer ćete dobiti mnogo novca.

Bik

Ljude rođene u horoskopskom znaku Bik prati karta Lude, a vi nikako da se pokrenete. Imate toliko planova, ali čekate da se poklope sve kockice kako biste bili sigurni da će sve biti najbolje po vas. Morate da budete svjesni da ne postoje savršeni uslovi za bilo šta u životu, zato umjesto što sve stalno odlažete konačno počnite da djelujete. Ne gubite vrijeme čekajući bolje sutra, već započnite sve što vam je važno već danas.

Blizanci

Ako se neko osjeća kao srećnik onda su to Blizanci i to s pravom. Nalazite se pod zaštitom karte Sreće i sve što započnete do kraja aprila biće srećno po vas. Iskoristite ovaj dobar period da pokrenete ljubav, posao i sve što vam je važno. Igrajte lutriju jer je sreća na vašoj strani i možete dobiti glavni zgoditak.

