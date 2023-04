ASTROLOŠKI MILJENICI – Ako ste rođeni u ova 4 znaka SUDBINA će vam biti naklonjena do kraja 2023.

U odnosu na raspored planeta u 2023. godini, ova 4 znaka očekuju povoljnije životne okolnosti

Uran – stabilan i usmjeren ka promjenama koje donose poklone.

Uran će u početnom djelu godine biti retrogradan u znaku Bika, a krajem godine izlazi iz retrogradnog smjera. Konstantno će biti u znaku Bika, pa će na taj način većinu hraniti ambicijama koje sporo, ali stabilno vode ka promjeni koja će biti svima blagonaklona. Ideje o tome kako ubrzati stvari u našu korist će se gomilati početkom godine, a krajem one dolaze u proces ostvarenja. Od maja do septembra očekuju se promjene koje će biti turbulentne i povezane sa željom za stvaranje boljeg, a već od septembra pa do decembra dolaze promjene za koje nam je dugo intuicija govorila da je to neminovno jer smo se ipak mnogo trudili. Ove promjene će donijeti poboljšanju ljubavnih i financijskih odnosa.

Jupiter – vođa snažnog i dobrog autoriteta

Jupiter će do sredine godine biti u Ovnu, a kasnije ulazi u Bika i kreće se retrogradno. U novembru mjesecu će se najjače osjetiti njegovo djelovanje kao retrogradnog. Ovakav Jupiter donosi percepciju pravde za svakoga u individualnoj osnovi. On gradi snažne i intenzivne konekcije među osobama koje imaju vodeće pozicije, pa samim time upućuje da bi političke prilike mogle donijeti izvjesno olakšanje za narod. Ulaskom u Bika opet donosi mogućnosti pronalaska obilja u ljubavi i novcu, ali više u vidu ideja koje nam mogu pomoći da to ostvarimo. Decembar je jako bitan za kretnju ovog planeta, a donosi nam mogućnost lakšeg sagledavanja onoga što nam stvara prepreke do ostvarenja poslovnog cilja.

Saturn – prolongira konflikte za narednu godinu

Saturn je tokom prvog dijela 2023. godine u Vodoliji, a u martu ulazi u znak Riba. Kao takav nam nudi prvo viziju, a zatim senzibilitet za prevazilazak prepreka, ali i za postavljanje distanci tamo gdje je i kome je to potrebno. Ovakva pozicija Saturna predskazuje da već od kraja marta možemo očekivati da će većina konfliktnih situacija krenuti polagano da se smiruje, ali to ne znači da će se ove situacije razriješiti. One će samo utonuti u jednu fazu u kojoj će stagnirati. Tek u decembru bi te vrste konflikata mogle početi dobijati neku formu rješivosti. Jako je bitno ne djelovati ishitreno ukoliko smo izazvani u početku ove godine.

1. Ovan

Ovan je jedan od miljenika kosmosa 2023. godine. Prvih pola godine, ovaj znak će imati moć da bude snažan i izdržljiv za sve što bude želio pokrenuti. Pogotovo će ovu nagradu osjetiti Ovnovi koji se bore u pravosudnim procesima. Sve što se uspostavi početkom ove godine, a da je od strane osobe Ovna, u toku godine će sigurno donijeti prosperitet i dobitke.

Ove godine, ovaj znak može iskusiti mnogo pohvala i iznenadnih pokazivanja naklonosti jer bi mogao zračiti neodoljivim šarmom.

2. Vodolija

Znak Vodolije bi početkom godine mogao svojim revolutivnim stavom doprinijeti razbijanju barijera i predrasuda. Snažna energija kojom će ovaj znak zračiti donosi ogromno poštovanje okoline za pripadnike ovog znaka. Oni će u ovoj godini biti obdareni dubokim osjećajem i razumijevanjem svega onoga što u ljudima izaziva revolt i potrebu da se reaguje. Jako će pozitivno znati iznenaditi okolinu tim stavom, pa će na taj način Vodolije privući nove ljude koji će im kasnije biti od posebnog značaja.

Samo je bitno da Vodolije shvate da neke stvari ne mogu da se dogode preko noći, pa tako od kraja maja bi trebalo da se malo smire i sporije djeluju, te više analiziraju situacije od interesa.

3. Bik

Prema svemu se čini da će Bik ove godine biti onaj koji će imati prvo mjesto za blagoslove! Početak godine će proći sa potrebom da Bikovi malo više ulože svoje vrijeme u neke aktivnosti za koje će smatrati da za to nemaju koristi. A kasnije će se jako pozitivno iznenaditi! Od maja kreću neke situacije koje bi im na prvu mogle djelovati negativno, a kasnije bi se kroz ove situacije pokazalo nešto kao jako korisno. Neki od Bikova bi mogli dobiti čak i ogromno poštovanje ljudi za neka hrabra djela koja će spontano uraditi.

Kroz posao bi mogli doći do ljubavi, a kroz ljubav do posla. Krajem godine su moguće novosti kada je ljubav u pitanju, a za Bikove koji žele potomstvo bi ovo mogla biti dobra godina.

4. Ribe

Iako će iz samog početka Ribe doživljavati ovu godinu kao jako turbulentnu, iznenadit će se da će kroz sav taj napor i turbulenciju steći nove emocionalne relacije sa ljudima koje će im donijeti novac i emocionalnu satisfakciju. Ribe bi od maja pa do kraja novembra mogle pronaći sudbinske veze i velike ljubavi koje bi ih ispunile, piše astroportal.

