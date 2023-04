Zašto žene umanjuju, a muškarci preuveličavaju broj sek*ualnih partnera?

Pitanja su koja zanimaju svaku od nas, a koja u nekim muškarcima bude nezadovoljstvo.

Pitanje o broju partnera, smatraju stručnjaci, jedno je od pitanja oko kojega najviše lažemo.

Iako nije novost da muškarci preuveličavaju broj žena, a da žene smanjuju broj muškaraca s kojima su spavale, ta teme uvijek privlači pažnju. U sljedećim redcima možete provjeriti zašto lažemo o broju partnera i zašto nas uopće to toliko zanima.

Prema istraživanju koje je proveo američki gigant za proizvodnju seksualnih igračaka, čak trećina odraslih osoba u SAD-u barem je jednom dala lažni odgovor na ovo škakljivo pitanje. 42 posto muškaraca priznalo je da je barem jednom lagalo bliskoj osobi o broju žena s kojima su spavali, a posebno ženi s kojom su razvijali odnos.

Muškarci i žene mijenjaju broj partnera iz dva logična razloga

Žene s dugom seksualnom povijesti obično umanjuju broj partnera s kojima su spavale zbog društvene osude i etikete promiskuitetne žene. U nekim starim filozofskim raspravama, mogla se čuti definicija promiskuiteta. Tada bi promiskuitetna osoba bila ono koja je u godinu dana promijenila više od jednog seksualnog partnera. Danas, kad smo se razvili kao slobodna i seksualna bića, ta definicija više ne drži vodu.

Muškarci, s druge strane, obično preuveličavaju broj seksualnih partnerica. Većina ih je priznala da to rade kako bi drugoj strani unaprijed pokazali da imaju iskustva i da će biti kvalitetno zadovoljena. Muškarac s velikim broj partnerica osjećaju veću seksualnu snagu i muškost.

Isto je istraživanje pokazalo da žene promiskuitetnim muškarcem smatraju onoga koji je tijekom života spavao s više od 15 žena. S druge strane, muškarci isto mišljenje imaju za ženu koja je spavala s više od sedam partnera.

Međutim, žene su fleksibilnije oko svog stajališta pa će prvo upoznati osobu, uzet će u obzir pijanstvo, usamljenost i slične faktore i razumjet će da je muškarcu ponekad potrebna pažnja, pa makar i u obliku seksa za jednu noć. Muškarci nisu toliko tolerantni – a to je ujedno i glavni razlog zbog kojega žene umanjuju broj partnera s kojima su spavale. Treba napomenuti i da muškarci puno rjeđe traže taj podatak.

O ovoj je temi otvoreno progovorio i jedan par iz Zagreba.

To je tipična muška laž. Danas bih se možda čak malo i uvrijedio da me žena to pita, posebno na samom početku veze. To je ipak najintimniji podatak, koji sam tek nakon nekoliko godina podijelio sa svojom zaručnicom, rekao nam je Josip i dodao da on nikad ne bi to pitanje postavio ženi.

Njegova zaručnica Sanja priznaje da ga je više puta pitala s koliko je žena spavao, a da je odgovor dobila tek nedavno.

Godinama me to mučilo, kao što muči većinu žena, htjela sam biti rangirana, ne znam ni sama zašto. Valjda je to ženska, nesigurna priroda. Ja nisam nikad lagala o broju partnera s kojima sam spavala, ali moje prijateljice jesu. I sve priznaju da su lagale jer su se uplašile da osoba u koju su se zaljubile neće moći stvoriti realne osjećaje prema njima, rekla je Sanja, prenosi Zadovoljna.hr.

