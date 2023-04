Najromantičniji muškarci rađaju se u ova 4 horoskopska znaka

Astrolozi kažu da se u ovim horoskopskim znakovima rađaju najromantičniji muškarci.

Rak

Predstavnici ovog znaka imaju reputaciju da uvijek žele ozbiljne i snažne veze sa ljudima sa kojima izlaze. Čak i ako žele da partnera sa kojim imaju povremeni intimni odnos, drže na distanci, na kraju će svakako biti vezani za njega. Čak i ako zvanično ne izlaze sa nekim, žele da znaju da uvijek sa nekim mogu imati taj romantični odnos.

Rak je jedan od znakova koji polako, ali sigurno otvaraju svoje srce. Za to im je potrebna veza koja je izvan fizičke, ona koja im omogućava da se osjećaju bezbjedno s kim god da su, ali da ne moraju da postavljaju zidove. Njihova sreća potiče iz povjerenja.

Bik

Slično kao kod Raka, Bikovi se zaljubljuju u osobe koje imaju duboke emocije, baš kao i oni. To, međutim, ne znači da njihova romantična strana ne izostaje kada sretnu partnera. Bikovi možda ne izgledaju tako, ali zapravo uvijek se nadaju stabilnoj i trajnoj vezi zbog koje se osjećaju sigurno.

Oni nemaju strpljenja za odnose koji će trajati duže od nekoliko nedjelja ili mjeseci. Kad upoznaju nekoga s kim imaju hemiju, mogu samo početi da dele više. Žele da dožive iskustvo obožavanja svog partnera, pa je prirodno da odnos podignu na novi nivo. Jednom kada pronađu ono što žele ulažu napore da to i zadrže.

Vaga

Predstavnici ovog znaka su nevjerovatno odani. Oni traže harmoniju u svim vezama, pa ne žele nejasne i povremene odnose u kojima ne mogu reći partneru kako se osjećaju. Vaga želi da oseti da je partneru najvažnija.

Da bi se osjećali zadovoljno, moraju naći razumijevanje. Oni su kokete i društvenjaci, a to skriva dublju želju da se voli i bude voljen. Vage vam možda to neće dati do znanja, ali se uvijek duboko nadaju da će se situacija pretvoriti u nešto ozbiljno.

Ovan

Ako postoji znak Zodijaka koji se naglo zaljubljuje, onda je to Ovan. Kao predstavnik vatrenih znakova, Ovnovi rade sve impulsivno i to uključuje ulazak u odnose prije nego što je druga strana za to 100% spremna. Za razliku od ostala tri horoskopska znaka na listi, Ovan ne traži nužno doživotne veze.

Samo želi da oseti uzbuđenje, strast i osvježenje. Čim počnu da osjećaju emocije prema nekome, to znači da su zaljubljeni. Naravno, vremenom ni sami ne shvataju da se to pretvorilo u nešto ozbiljnije i trajnije, piše Alo.rs.

Facebook komentari