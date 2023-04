EVO KAKO ĆE VAŠ PARTNER RASKINUTI VEZU, AKO TO ODLUČI: Mnogo zavisi od toga šta je u horoskopu!

Raskid nikada nikome ne pada lako, bez obzira da li ostavljate ili ste ostavljeni, ovaj momenat u vezi svakako je za obje strane težak, piše Srbija danas.

Postoje oni koji se teško odlučuju da prekidaju veze, pa im je lakše da budu ostavljeni, ali ima i onih koji smatraju da je raskid ipak mnogo bolji nego ostanak u vezi koja nije u redu.

Kako će ko da postupi, zavisi mnogo i od njegovog horoskopskog znaka.

Ovan

Za Ovna je lični život od velikog značaja: kada je sve dobro, pun je snage i energije, i obrnuto. U ljubavi je velika posvećenost tipična za Ovna. Ali ako im nešto ne odgovara, reći će to direktno, bez uvijanja i odlaganja. Namjera Ovna da raskine može da vas pogodi kao grom iz vedra neba – ali takvo ponašanje je tipično za ovaj Znak. Ako je Ovan doneo odluku da raskida, onda nema mjesta za kompromis, piše Lepota i zdravlje.

Bik

Bik je obično vrlo brižan i velikodušan. Osobe ovog znaka traže jake veze, pa im raskid nije jednostavan. Ali ako Bik sumnja u vernost partnera, onda njegova ljubomora nema granice. Ako razmišlja da raskine, onda predstavnik ovog znaka obično pažljivo analizira partnera, procenjuje da li je moguće nastaviti vezu i na osnovu toga odlučuje da li će raskinuti ili će partneru dati još jednu šansu.

Blizanci

Blizanci ne traže samo vezu, već i svoju srodnu dušu. Stoga, među njihovim kriterijumima obično stoje: inteligencija, visoko obrazovanje i zajednička interesovanja. Ali ako je predstavnik ovog znaka razočaran u svog partnera, vrlo lako će raskinuti preko telefona, bez problema. Istovremeno, klasični Blizanci će vam zamjeriti mnogo stvari ali ni na kraju nećete biti sigurni šta je razlog raskida. Najverovatnije ćete morati da prihvatite da ste mu dosadni ili da ne ispunjavate njegove zahteve.

Rak

Za Raka je porodica sveta, pa ako se veže za nekoga, onda je to vrlo ozbiljno, na duge staze i sa velikim planovima. Muškarci Rakovi traže ženu koja liči na njegovu majku. Žena Rak će zahtevati dve stvari od muža: poštovanje roditelja i povratak kući sa posla na vreme. Neće vam često zamerati ali će tiho ključati u sebi. Tako da jednog dana, kada se njihova čaša strpljenja prelije, bez razmišljanja prekida vezu i odlazi.

Lav

Lav je tipičan vatreni znak koji može da vas voli najviše na svetu ali i žestoko mrzi. U partnerskim odnosima predstavnici ovog znaka važe za strastvene ljubavnike. S obzirom na to da Lave karakteriše velikodušnost, sigurno će uviti raskid na najbolji mogući način, kako biste razumeli kakvu ste sreću propustili. Na primjer, daće vam šik buket i napisati ljubavno pismo u kom vas ostavljaju.

Djevica

Djevica je, po pravilu, vrlo zahtevna u vezama: nije im lako udovoljiti jer traže savršenstvo od partnera! Pored toga, teško je čekati strastvene ispovesti ljudi ovog Znaka: Djevice ne vole da pokazuju svoja osjećanja drugima – teže da održe svoju nezavisnost. Djevica obično više voli raskid, držeći listu partnerovih nedostataka u malom prstu. Tako da će jedne večeri samo da puknu i kažu vam sve što ste pogrešno uradili tokom prethodnih nekoliko mjeseci.

Vage

Vage se dobro osjećaju kada su voljene. Ne vole budu sami i stalno traže partnera u kog će se ludo zaljubiti! Obično odlažu raskid do krajnje granice, pokušavajući da izglade svađu i konflikte koje imate. Ali na kraju, loši maniri i neetičko ponašanje često postaju glavni razlog za rastanak. Međutim, Vaga će ostati mirna do kraja i pokušat će da raskine bez skandala.

Škorpija

Kod tipične Škorpije vlada mnogo uzbuđenja i strasti, što se manifestuje i u ljubavi. Ovoj temperamentnoj prirodi potreban je partner koji će u potpunosti zadovoljiti sve njene potrebe. Voljena osoba treba da pripada samo Škorpiji i nikom drugom! Veoma joj je važno da vas povrijedi prilikom raskida, pa će često pogoditi vašu slabu tačku kada vas budu ostavljali.

Strijelac

O Strijelcima kažu – nepopravljivi optimisti, i to je tačno. Oni uvijek vjeruju u najbolje – kako u životu, tako i u vezama. Lojalan je i uvek će pružiti partneru drugu šansu ako ima nade za njihovu budućnost. Međutim, Strelčevi ne podnose laži. Prilikom rastanka, najčešće nemaju izlive besa i nastoje da partner razdvajanje doživi kao nešto pozitivno. Traže pozitivne strane raskida i obično nude da bivšem partneru ostanu prijatelj.

Jarac

Jarčevi su obično tajnoviti ali ako ste mu se zaista dopali, onda će vam to definitivno reći – elegantno i nenametljivo. Osobe ovog Znaka obično nisu pristalice drame i histerije, pa vezu završavaju prilično smireno. Prvo, tipičan Jarac će razmisliti o odluci da raskine 100 puta, a nakon što se uvjeri da je to ispravno, on će se mirno i bez nepotrebnih scena rastati sa partnerom.

Vodolija

Vodolije se vrlo neobično upoznaju, ali na kraju i raskidaju sa parnerom. Obično to rade putem poruka. Lako stiču kontakt na aplikacijama za upoznavanje, a ponekad mogu efikasno da vam skrenu pažnju na sebe u baru ili tokom šetnje parkom. Istina, u vreme raskida, takva lagodnost može dodatno da uznemiri partnera, ali takve su i Vodolije. Po pravilu, one zapravo ne žele da se „opterećuju“ dugim razgovorima. Ali željet će da ostanete u prijateljskim odnosima.

Ribe

Za Ribe, ljubav je vječni i glavni stimulans života, razlog za radost i motivaciju. Osobe ovog znaka imaju tendenciju da se raspadaju u vezama. Ponekad čak razmatraju da spasu vezu po svaku cenu, pa su spremni da oproste apsolutno sve. Dugo će vam pričati o svojim osjećanjima i koliko su povrijeđeni. Neće zaboraviti da spomenu da im nedostaje vaša pažnja, razumijevanje (i da im dva dana nistenešto poklonili).

