DNEVNI HOROSKOP ZA 1. APRIL 2023.

OVAN

POSAO: Puni ste radnog elana, pozitivnosti na kojoj vam svi zavide. Sve planirane poslove okončaćete brzo i uspešno, a biće i novca u toku dana. LJUBAV: Kako ste zadovoljni i razvojem emotivne situacije, a partner to negde i realno očekuje, pomišljate na poklon kojim ćete obradovati voljenu osobu. ZDRAVLJE: Nervoza i nestrpljenje mogu dati povišen krvni pritisak.

BIK

POSAO: Vi ste sposobni i posao koji vam se nudi. Biće vrlo zanimljiv i zahtevan. A novac neće biti problem kao oblik naplate. LJUBAV: Iskoristite ovaj dan. U društvu Device ili Ribe možete se osećati ljubavno i prijatno.ZDRAVLJE: Budite oprezni sa organima u stomačnoj regiji.

BLIZANCI

POSAO: Posao će vam pomoći da sačuvate dostojanstvo i nervni sistem. Saradnja sa vatrenim znakovima daje puno ideja i snage, novca, takođe. LJUBAV: Oni koji su u braku ili vezi,mogu da očekuju zanimljiv put ili neki kraći izlet koji će ih učiniti romantičnijim. ZDRAVLJE: Dosta ste zadovoljni svojim zdravljem.

RAK

POSAO: Saradnja sa Devicom može da vam pokrene ideje i samu energiju rada i posla, a novac očekujte pred kraj nedelje. LJUBAV: Oni koji su slobodni imaju strast sa Devicom ili Vagom koja ih neprestano čeka i odlaže susret iz straha. ZDRAVLJE: Dosta dobro jer ste popravili imunitet.

LAV

POSAO: Saradnja sa vodenim i vatrenim znakovima donosi dobar posao. Pokušajte da napravite neki dil sa inostranim partnerima, značiće vam tokom celog meseca. LJUBAV: Morate biti odlučni kada su želje i ambicije partnera otvorene. Pružite priliku i nekom ko vas voli, manje mislite samo na sebe. ZDRAVLJE: Dosta dobro, bez većih problema.

DEVICA

POSAO: Predispozicija za novac već od samog početka dana. Pomoć od žene rođene u znaku Ovan ili Lav. LJUBAV: Mislite da ste usamljeni. Sada je vreme lepog poznanstva sa Blizancima ili Vagom, koji će vam uneti živost u vaš život. ZDRAVLJE: Iscrpljenost.

VAGA

POSAO: Morate biti mnogo uporniji i istrajniji. Dobra poslovna energija sa Rakom. Novac stiže tokom dana. LJUBAV: Bračne razmirice su prolazne i nebitne u ovom trenutku. Morate da popravite komunikaciju. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

ŠKORPIJA

POSAO: Okrenite se onim segmentima života u kojima ste trenutno najuspešniji. Novac preko prijatelja. LJUBAV: Škorpije u braku spremne su da partneru nađu hiljadu mana, a sebi nijednu. Budite objektivniji. ZDRAVLJE: Oprez sa ishranom.

STRELAC

POSAO: Svaki dan, baš kao i ovaj koji pred vama daje uspeh. Nekad niste svesni svoje snage. Postanite trezveniji u donošenju odluka. LJUBAV: U ljubavi imate sreće, baš vas hoće svako koga novog upoznate. Pokušajte da se odlučite. ZDRAVLJE: Imate osetljivo grlo.

JARAC

POSAO: Dobar dan za novac. Trudićete se da što bolje unapredite projekat koji je pred vama. LJUBAV: Jarac u braku može proći period hladnog talasa emocija što i nije atipično za vaš znak. ZDRAVLJE: Dobro.

VODOLIJA

POSAO: Bićete na raskrsnici šta da radite i kojim putem da idete. Donećete odluku na brzinu, bez velikog razmišljanja. LJUBAV: Bićete sami tokom dana. Niste raspoloženi za bilo kakvo poznanstvo. ZDRAVLJE: Raspoloženje vam varira,piše Lepaisrecna

RIBE

POSAO: Saradnja sa Blizancima gubitak, sa Lavom dobar posao ali naporan, sa Škorpijom do sreće i novca. LJUBAV: Ako ste u braku nije vam lako sa osobom koja misli da je najbolje da ona drži celu kuću. Ako ste u vezi, partner retko provodi vreme sa vama, a to vam smeta. ZDRAVLJE: Osetljivi ste na tuđe reči, to vas čini slabim.

