KLJUČNE RIJEČI ZA SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK: Bik je skitnica, Riba sanjar, a Škorpija…

OVAN – Agresivac

Odlično ljubi. IZUZETNO neodoljiv! Cijeni porodične odnose. Ovan je poznat po velikodušnosti i davanju. Glasan je i uvijek ima potrebu da bude u pravu. Branit će svoja ubjeđenja satima i satima. On je jedan od najzgodnijih ljudi na svijetu.

BIK – Skitnica

Voli da bude u dugim vezama. Agresivan je u određenim momentima i bori se za ono što želi. Ponekad može da bude dosadan, ali za ljubav i pažnju. On pomaže drugima u teškim momentima. Dobro se ljubi i dobra je osoba. Tvrdoglav je. Može biti i sebičan, ako želi nešto – i to sve dok to i ne dobije. Lenji su i vole dugo da spavaju. Ovo su najatraktivnije osobe na svijetu.

BLIZANCI – Blizanac

Sjajan slušalac, još bolji pregovarač i govornik. Vrlo dobar u zbunjivanju drugih. Gubi stvari i zaboravlja. Voli da priča drugima šta treba da rade, a on je sam vrlo uvredljiv. Ne trpi da mu neko “puni glavu”. Ume da bude vrlo sarkastičan, djetinjast i ponekad radoznao. Pričalica koje deluje uvek srećno. On ima neodoljiv osmijeh.

RAK – Humanost

Rakova ljubav je jedinstvena. On se ljubi najneverovatnije. Ovo je najbrižnija osoba koju ćete ikada sresti u životu. Romantičan je i veliki kreativac ili ludak (uz dužno poštovanje). Njegova je emocija čista i spontana. Zaljubljive je prirode i dosta se prepušta maštanju. Vezan je za porodicu, a posebno za mame.

LAV – Srce

Atraktvan i strastven, veliki govornik. Njegova raspoloženja idu od velike sreće do potpune letargije. Njegov problem ima tendenciju da postane svačiji. Većina Lavova su veoma predvidivi pa mogu postati monotoni. Predivno se ljubi. Najšarmantniji na svijetu.

DJEVICA – Idelan balans

Dominira u odnosima. Uvijek želi da je njena riječ posljednja. Ona razgovara sa lakoćom i inteligentna je. Misli da sve zna. Poštuje druge ali, ako je izneverite, vrlo brzo gubi to poštovanje i nikada ga nećete povratiti. Ona niti oprašta, niti zaboravlja.

VAGA – Ljepota

Vaga bi voljela svima da ugodi i sve da zadovolji. Njena je ljubav specifična. Ne izazivajte nered i haos u njenom životu jer ga ona ne voli, ali može stvoriti u vašem mnogo veći nego što ste mogli zamisliti.

ŠKORPIJA – Zao sluga

Izuzetno neodoljiva i magnetski privlačna. Dobar smisao za humor. Ona je potpuno predvidiva. Rođeni u ovom znaku su dobri ljudi, koji uvek dobiju ono što žele. Voli miris novca i odlična je u trošenju. Najbolji je i lojalan prijatelj.

STRIJELAC – Promiskuitet

On voli da pruža i daje. Ne drži ga mjesto. Usamljen je većinu vremena. Lako gubi strpljenje. Može dugo biti obuzet lošim raspoloženjem. Kad voli neće to pokazati jer to smatra slabošću. Takođe, ima dosta strahova. Često je djetinjast. Nevjerovatan je u krevetu!

JARAC – Biznis

Inteligentan. Ponekad mrzovoljan pa drugima može da bude dosadan. Voli da pobjeđuje i, kada gubi, to jako lično doživljava. Voli da kuva, ali biznis je na prvom mjestu na listi prioriteta. Lojalan je svojoj porodici i veliki je oslonac svojim bližnjima.

VODOLIJA – Sve je u vazduhu, ali original

Uhvatit će se svakog projekta i sve će isprobati. Pogotovo je privlače nove stvari. Ona je ponosna na sebe u svemu što radi. Neuredna je i neorganizovana. Može biti vrlo iritantna kad pokušava nešto da ispriča ili objasni. Voli ljubimce maltene više i od porodice.

RIBE – Snovi, sjećanja, predviđanja

Vrlo su zanimljive. One su savršene ljubavnice, ali su nestalne i nestabilne. Koji god pol bile potreban im je oslonac u partneru. Nisu sposobne za samostalnost. Pokušavaju da urade pravu stvar, ali obično izvuku “deblji kraj”. Drugima umiju da djeluju vrlo čudno. Lako ih je povrijediti.

Facebook komentari