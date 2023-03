Napraviće vam “PAKAO” OD ŽIVOTA – Ljudi rođeni u ova tri znaka su NAJGORI ŠEFOVI

Sposobnost nekoga da bude uspešan šef zavisi od mnogih činioca, uključujući iskustvo i obrazovanje, ali astrologija obično povezuje određene znakove sa osobinama koje ih čine manje prikladnima za vođenje i upravljanje drugima.

A ovo su najgori astro šefovi:Bik

Bikovi su poznati po tome što su tvrdoglavi i inercijski usmereni, a to ih može da ih dovede do toga da se bore za svoje ideje bez obzira na to koliko su loše ili neprikladne za situaciju. Takođe su poznati po tome što su vrlo oprezni u donošenju odluka, što može da uspori rad tima.Lav

Lavovi mogu da budu egocentrični i skloni tome da se fokusiraju na sebe umesto na potrebe svojih zaposlenika. Takođe, njihova strastvena priroda može imati tendenciju da prevlada racionalno razmišljanje, što može dovesti do neodgovornog ponašanja i donošenja odluka,piše Srbijadanas

Strelac

Poznati su po svojoj nezavisnosti i sklonosti riziku, što ih može dovesti do toga da odluke donose bez konsultacije drugih. Takođe, mogu da budu nestrpljivi i impulsivni, što može otežati upravljanje timom.

