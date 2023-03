Nevjerovatna priča iz Engleske: Par se vjenčao 60 godina nakon što su ih roditelji spriječili

Len Allbrighton (79) i Jeanette Steer (78) imali su izuzetno težak put do svog vjenčanja, ali oboje su sretni što su to ipak uspjeli učiniti.

Par se prvi put upoznao 1963. godine kada je Len imao 19, a Jeanette 18 godina. Radili su kao medicinski tehničari u bolnici St Mary’s u Newportu u Engleskoj i zaljubili se na prvi pogled.

Ubrzo je Len zaprosio Jeanette i ona je pristala. Međutim, tada je dob za pristanak bila 21 godina, a Jeanette je bila tri godine premlada. Njeni roditelji prekinuli su planirano venčanje, a Len je dobio srceparajuće pismo u kojem je otkazana vjeridba.

Tokom narednih 50 godina, Len se oženio ženom u Australiji, imao troje djece, razveo se i preselio u Stevenage gdje je radio kao okružni medicinski tehničar.

Jeanette je u međuvremenu ostala na ostrvu Wight da bi postala i medicinska sestra, a zatim se udala za mornaričkog oficira i dobila dvoje djece.

Bila je u penziji i još uvijek sa svojim mužem kada je Len odlučio da je pronađe.

“Bio sam uplašen, ne znajući kakva će biti njena reakcija ili da li ću je uopće vidjeti. Otišao sam u nedoumici. Nije je bilo lako pronaći, ali jesam. Samo sam se nadao da je dobro – nisam očekivao ništa drugo”, ispričao je prenosi Metro.

“Umalo sam umrla kada sam shvatila da je on stajao pored moje baštenske ograde. Bilo mi je drago što me je potražio. Mnogo sam mislila na njega u to vrijeme”, kazala je Jeanette.

Tada je svog bivšeg zaručnika ispratila i rekla svom mužu da je stranac pitajući za pravac.

Međutim, dvije godine kasnije, Jeanettein muž je umro od raka, a ona se obratila Lenu koristeći adresu koju je naveo na božićnoj čestitci godinu ranije.

Nakon toga, 2018. godine pristala je da se preseli u Stevenage da živi sa njim, a prošle godine Len je ponovo kleknuo i zamolio je da se uda za njega. Njihovo vjenčanje održano je 11. februara prenosi KLix

