ZASTRAŠUJUĆE PODRHTAVANJE TLA ZABILJEŽENO KAMEROM: POGLEDAJTE ŠTA SE DOGAĐALO U PROGRAMU UŽIVO TOKOM PRVOG UDARA

Nakon prvog udara, voditelj i gosti prekinuli su emisiju i čekajući da se trešnja smiri, tek je jedan odmah požurio prema izlazu.

No kako je podrhtavanje postajalo sve jače, na kraju su svi ustali i potražili zaklon, a emitiranje je prekinuto.

Podsjetimo, Ekvador su pogodila dva potresa – prvi potres bio je 6,5 u 12:12, a drugi magnitude 4,8 u 12:22 po ekvadorskom vremenu.

Poginulo je četrnaest osoba, a najmanje 126 ih je povrijeđeno. Epicentar potresa bio je u gradu Balao u obalnom pojasu zemlje. prenosi hayat

#Ecuador #earthquake hits.

TV station was in the middle of live broadcast pic.twitter.com/WDGtTGUKWh

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 18, 2023