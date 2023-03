U ova 3 znaka rađaju se fatalne zavodnice: Jednoj njihovoj osobini muškarci ne mogu da odole

U nastavku saznajte koje se žene smatraju najvećim zavodnicama Zodijaka.

Lav

Lavice su pune samopouzdanja, a čak i ako nisu, to nikada nećete primetiti. Zato su magnet za muškarce jer hodaju, ponašaju se i govore poput kraljica kojima sve pripada. Ništa manje ne očekuju ni od jače polovine koja jednostavno čezne za ispunjenjem snova ove snažne žene.

Lavica uvijek zna šta hoće, kada i kako. Ona se ne stidi, ne skriva i ne crveni. Nastupa s trona, obožava da bude u centru pažnje i to je ono što muškarce neodoljivo privlači. Takođe, otvorenost ovih dama, njihova nesputanost i vedar duh zaintrigiraju svakog muškarca, ma koliko ga to plašilo. Jednostavno je očaran Lavicom, samo je pitanje hoće li to pokazati ili ne.

Škorpija

Ona je pojam žene – senzualna, koketna, prodornih očiju koje se pamte, vatrena i strastvena u krevetu. Ženu Škorpiju bismo mogli predstaviti kao san svakog muškarca. Zrači se.sepilom kojim se razmeće kao i svojim oblinama i svim ženstvenim atributima kojima je obdarena. To ne znači da je napadna, naprotiv. S vrlo istančanim ukusom za ljepotu, a prije svega za erotiku, Škorpije znaju da je go,otinja prosta pa je umerena u šminkanju i oblačenju, oponašajući ‘djevojku iz susedstva’ za koju znamo da je muški san.

Međutim, ova žena je iskrena i vrlo predana u ljubavi pa joj je osveta za neveru prilično gorka. Čekaće godinama, ali će se osvetiti tako što će vas udariti tamo gdje ste najslabiji, prenosi Story.hr.

Strijelac

Žena Strijelac je duhovita, umiljata i razigrana. Muškarcima pristupa kao prijateljima koji je jednostavno obožavaju dok ne shvate da je vole kao ženu, a ne kao sestru. Dame Strijelci su izuzetno zgodne, lijepe i privlačne. Njihov avanturistički duh tera muškarca da ostvari svoje snove zbog čega mu se ova dama uvuče pod kožu tako da život bez nje postaje besmislen. Vesela je i živahna, za nju nema prepreka ni problema, piše Krstarica.

Iako se može činiti nezrelo i neodgovorno, žena Strijelac jednostavno ne shvata život previše ozbiljno i nastoji da uživa ​​u njemu. A ko tao nešto ne želi pored sebe?

