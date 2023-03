DNEVNI HOROSKOP ZA 11. MART 2023.

OVAN

POSAO: Morate biti strpljivi, disciplinovani i tolerantni. Pa ne može svaki dan biti vaš ima i drugih koji su bitni. LJUBAV: Posvetite se kući, porodici, idealan dan za tako nešto. Slobodni Ovan traži pomoć i savet prijatelja o toku ljubavne veze koja je poljuljana. ZDRAVLJE: Razmišljate o poseti lekara tokom dana.

BIK

POSAO: Čest osećaj lenjosti i apatije može da vam pokvari poslovni plan. Morate biti van takvih osećanja, nikako do novca na taj način da dolazite. LJUBAV: Najbolje znate, šta i kako da dođete do osobe koja vas zanima. Vi ste vešt ljubavnik, vešt šarmer, osoba koja je pored vas ne može da vam odoli. ZDRAVLJE: Pad imuniteta je moguć ali i trajaće…

BLIZANCI

POSAO: Savetuje se što više pozitivnih poteza, jer puno toga izmiče kontroli. Morate da se bolje organizujete. Koristite inteligenciju. LJUBAV: Razmišljate o stvaranju udruženja, slavljima i druženjima sa većim brojem ljudi, ali znate sami da morate da pazite, pa onda želje uklopite u situaciju koja je oko nas. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

RAK

POSAO: Puni ste elana. Jurite sto na sat u želji da uradite što više zaostalih stvari. Postoje periodi kada vam ništa ne polazi za rukom ali sada je bolje. LJUBAV: Emotivno ste vezani za jednog Jarca i to mora da se ostvari kao ozbiljna veza. Osećate sigurnost sa tim znakom. ZDRAVLJE: Potiskivanje emocije besa daće problem žuči, jetre.

LAV

POSAO: Fizički se iznurujete, jer radite više nego što ste u stanju, umesto da sve ostavite po strani i sačekate povoljniji momenat. LJUBAV: Partner ima razumevanje za vaše ponašanje. Sve trpi, samo da vama udovolji. Morate videte žrtvu osobe sa kojom ste jer u suprotnom sledi raskid. ZDRAVLJE: Stopala, noge osetljive.

DEVICA

POSAO: Planete vam šalju isključivo pozitivne uticaje. Ukoliko ne uspete da ih prepoznate, radi se o ličnoj nesposobnosti. Morate se potruditi da biste ih prepoznali. LJUBAV: Zašto lutati kad je sve tako jednostavno, bar danas. Prednost dajete druženju sa istomišljenicima. ZDRAVLJE: Preterana gojaznost.

VAGA

POSAO: Na misteriozan način savladavate problem finansijske prirode. Kad bolje razmislite, videćete da ste uzalud bili neurotični. LJUBAV: Za divno raspoloženje morate da zahvalite unutrašnjoj harmoniji i saznanju da vas neko od ukućana podržava u akcijama. ZDRAVLJE: Dosta se dobro osećate.

ŠKORPIJA

POSAO: Izbegavajte ekscesne situacije, jer lako može doći do prekida ionako klimave poslovne veze. Proverite dokumenta. LJUBAV: Budite diplomata, popuštajte kad god to okolnosti nalažu. Samo tako ćete spasti bračno-partnerske odnose. Vredi pokušati. ZDRAVLJE: Manje alkohola, odsutnosti od kuće.

STRELAC

POSAO: Poslovni partner vas izluđuje, jer je vaša prava suprotnost. On se trudi da ugodi, ali uzalud. Što on više ulaže napor, to ste više svesni da čini pogrešne stvari. LJUBAV: Mnogi Strelci nisu imali sreće da upoznaju srodnu dušu. Danas se situacija menja u vašu korist. Neko prilično harmoničan i dobrog fizičkog izgleda vam sledi. ZDRAVLJE: Dobar imunitet vas štiti.

JARAC

POSAO: Postali ste svesni problema u kontaktima sa okolinom, timskom radu i svemu što se odnosi na saradnike. LJUBAV: Odličan dan za sve koji žele da se okrenu nekim novim poznanstvima. Na primer, Devica dobar izbor. Ona vas stvarno podiže a posebno na intelektualnom nivou. ZDRAVLJE: Odlično, nikad bolje.

VODOLIJA

POSAO: Prošlo je vreme lake i brze zarade. Možete da računate na to da ćete morati da se jako potrudite kako biste došli do cilja. LJUBAV: Raskinuli ste jednu vezu. Nije vam lako ali ste u mogućnosti da popravite raspoloženje uz prijatelje. ZDRAVLJE: Preosetljivost na promenu temperature u vazduhu.

RIBE

POSAO: Budite aktivniji danas. Potrebno je da se više bavite svojim poslom i kreativnošću nego što razmišljate o drugima i njihovim idejama poslovanja. LJUBAV: Ukoliko ste u vezi sa Bikom ili Jarcem morate da istrpite njihovu snagu. Nekada su preteški za vas. ZDRAVLJE: Umorni ste od loših ljubavnih veza.

