Ima puno riba u moru: Žene, nikad ne gubite vreme na ovakvog muškarca

Iz tog razloga otkrivamo vam na kakvog muškarca ne bi trebalo da trošite svoje vreme.

Na muškarca koji ne vidi koliko vredite

Ako je on neko ko ne vidi koliko ste vi zapravo neverovatna osoba, nema smisla da se zadržavate kraj njega. Štaviše ako on čini da se osećate manje vrednom samo zato što niste “savršeni”, trebalo bi odmah da mu okrenete leđa. Niko nije savršen, čak ni on. A stavljanje tereta na vaša leđa samo zato što se ne uklapate u njegovu viziju savršenstva je toksičan potez. Vi znate za sebe da vredite i nemojte dati da vas neko ubedi u suprotno.

Na muškarca koji ima dvostruke standarde

Zaista, ali zaista zaslužujete mnogo više od toga da satima gledate u prazan ekran i čekate da vam on uzvrati poruku. Da ne pričamo o tome, da njegov poziv nekad čekate danima. Takođe, ako je on neko ko vrlo burno reaguje ako mu vi ne odgovorite istog momenta, to je znak da vas takva osoba ne poštuje i ne voli dovoljno. Ako on ne zna da kontroliše svoj temperament, najtoplije vam savetujemo da prekinete svaki kontakt s njim.

Na muškarca koji veruje da je uvek u pravu

Činjenica je da postoji mnogo onih koji zaista veruju da su uvek u pravu. Šta god vi rekli ili uradili nećete uspeti da ih ubedite u suprotno. Neko ko misli da je najpametniji na svetu, vaše reči i mišljenje ništa ne znače. Takva osoba nikad neće ceniti bilo šta što vi o nekoj temi imate da kažete i na takvog nekog ne vredi gubiti vreme. U sukobu sa takvom osobom uvek možete da očekujete samo poraz.

Na muškarca koji ne voli da se prema njemu ponašate kao što se on ophodi prema vama

Kažu da je najbolji način da neko uvidi kako se ponaša prema drugima taj da ga počastite njegovim ličnim ponašanjem. Dakle, ako njemu smeta kada ste arogantni, zajedljivi, kada ga ne slušate ili prekidate dok priča, a nema problem sa tim da se tako on ponaša prema vama, to je crvena lampica koju ne biste smeli da ignorišete. Momak kom je iskreno stalo do vas će se uvek truditi da se prema vama ponaša ljubazno.

Na muškarca koji vas navodi da sumnjate u svoj zdrav razum

Ljubav bi trebalo da vas inspiriše i da čini da imate krila, a ne da vas sputava i navodi da sumnjate u svoj zdrav razum. Ponekad se zadesi da budemo kraj osobe koja ima takav uticaj na nas da jednostavno počinjemo da verujemo svemu što nam kaže. Taj momak bi vas mogao ubediti da vašoj porodici i prijateljima nije stalo do vas. Koliko god ubedljivo zvučao, uvek je potrebno da verujete sebi i svom zdravom razumu. piše Zenski magazin

