Ovaj horoskop će vas izvrijeđati za sve pare

Ako imate hrabrosti da pogledajte istini u oči, pročitajte ovaj surovi horoskop, koji vas neće poštjedeti vaših mana i loših osobina. Jedino što može da vas utješi je što su neke od najpoznatijih ličnosti dijelile ove osobine s vama.

Ovan

Ratnik, uvijek prvi, sklon ratnim igrama i spletkama, često nagao (što je posljedica koleričkog temperamenta). Voli žene, smatra ih seksualnim objektima i poslije “obavljenog posla” im uglavnom dodijeli broj i šutne (Kazanova i Marlon Brando). Jak ekonomista i većinom radi dobro plaćen posao.

Mane: ponos, brzopletost i ego. Često je sadista (Hitler, Hruščov, Ivan Grozni).

Bik

Voli da jede, pije i spava. Uz to (tako kažu) i seks. Temperamentan, diplomata, tvrdoglav, lijen (osim ako nije dobro plaćen posao). Materijalista, često uspješan u politici i vojnim djelatnostima, ali i u ekonomiji. Mecena za umetnost, mada kažu da i Bikovi imaju talenta da nešto sami stvore.

Mane: nepopustljivost, sklonost alkoholu, ljubomora.

Poznati rođeni u znaku Bika: Sokrat, Frojd, Tito, Makijaveli, Ruđer Bošković.

Blizanci

Osobe “pola-pola”. Koliko imaju dobrih, toliko imaju i loših osobina. Privlačni, ali hladni, inteligentni, ali neemotivni, samokritični, ali vole da pljuju po ostalima. Kontradiktoran, dualan karakter, koji danas tvrdi jedno, sutra drugo i onda pljuje po onome što je juče kovao u zvijezde. Često biseksualan.

Poznati rođeni u znaku Blizanaca: Platon, Lorka, Džek London, Sartr, Paskal, Merilin Monro, Anđelina Džoli.

Rak

Vodeni znak koji je promjenljivog raspoloženja, pronalazi se u skoro svakoj profesiji, ali mu treba vremena da se odluči samo za jednu. Ukoliko te ne uradi na vrijeme, može da postane socijalni slučaj. Sa druge strane, može da postane Rokfeler ili Tesla (ali se takvi ljudi jednom rađaju). Inače je dobar domaćin, blagog ponašanja i temperamenta, emotivan i hipersenzitivan, lako se uvrijedi, ali ne pokazuje da je povrijeđen ili da mu nešto smeta. Često poetska, umjetnička duša (Tin Ujević, Bajron).

Mane: lako uvredljiv, sklon porocima, preemotivan, ponekad zaboravan.

Lav

Nijedan Lav ili Ovan nije daleko dogurao u životu, a da su ga ljudi voljeli ili da nije ubijen ili izvršio samoubistvo (Hitler, Napoleon).

Diktator, ne priznaje svoje greške, uvijek je u pravu, miran ukoliko je nadjačan ili se nalazi u okolini koja je intelektualno (ili u nekom drugom polju) iznad njega. Može da bude diplomata, ali rijetko. Ukoliko ima moć, okolina je nastradala. Najbolje ga je nahraniti da ne bi terorisao okolinu.

Djevica

Pomalo dualan karakter, dobar u skoro svemu što radi, samokritičan, ponekad svojeglav i lijen. Analitičan, materijalista kao i Bik, promjenljive naravi, dobroćudan i impulsivan. Ako prenagli, umije da upropasti situaciju pa da zove prijatelje da ga spasu. Ima boemsku crtu što podrazumijeva kartanje, alkohol i pro.titutke (Tolstoj).

Vaga

Jedini vazdušni znak sa iskrenim emocijama (vazdušni znaci su Blizanci, Vage i Vodolije), ali prilično nesređen karakter. Skloni su lijepim i rijetkim stvarima (Monika Beluči), dobri dekorateri i prijatelji. Žene Vage nisu opterećene konzervativnim vaspitanjem u ljubavi.

Mane: puno troše, hiroviti su i ne znaju šta hoće u životu, često su neurotični.

Škorpija

Depresivan i jako misteriozan karakter. Često se krije iza maske zezatora, uspješan u poslovima koji zahtijevaju dinamiku – marketing, profesionalni vozač, promoter itd. Voli drogu, a ako je droga previše ekstremna, alkohol ima ulogu vode. Jako je ljubomoran, impulsivan i osvetoljubiv. U kombinaciji sa Bikom 100% čista strast. Sklon razbijanju i destrukciji sebe i ostalih. Nešto kao – Antonio Banderas.

Strijelac

Filozofi puni sreće, ludi vozači, često kockari i hazarderi. Neće posustati kad stanu iza nečega, niti priznati da su pogriješili slično kao i Lavovi. Kardinalan karakter. Njihova uglavnom mora biti posljednja, mada nekad znaju i mudro da ćute. Ne vole stege i konzervativizam, otvoreni su maksimalno i skloni debatama. S njima se može sarađivati. Uglavnom ne vjeruju u Boga (Čomski).

Jarac

Materijalista, lijen i tvrdokoran. Može da izraste u matematičara ili programera, ali uglavnom budu niko i ništa. Ako se prihvate nekog posla, mogu da ga urade do perfekcije. A može im biti i mrsko pa da sve to propadne. Uglavnom su agnostici i prihvataju jedino betonske dokaze (mada nije nemoguće da i njima nađu zamjerku). Cinizam i bahatost im nisu strani, a nekad znaju i tuđe uspjehe da pripišu sebi (Isak Njutn). Ali to uglavnom nisu loši ljudi. Žene Jarčevi su izuzetno “na cijeni”.

Vodolija

Znak čija je vladavina počela 2000. i trajaće do 3999. godine. Promjenljive naravi, plitkih emocija (umisle u sebi kao i Blizanci da su to iskonske, duboke emocije ali ne treba da pokušavate da ih razuverite), jako pametni, ponekad skoro genijalni, prilično svestrani (Žil Vern, Mendeljejev). Dobri prijatelji, ali zbog iskrenosti i otvorenosti im neki znaju zamjeriti. Vole da se šale, ali su i humani. Kao i Blizanci, s jedne strane su altruisti i kažu da nas u eri Vodolije čeka nova renesansa i napredak, ali s druge strane prvo mora da dođe i prođe Sodoma i Gomora i kataklizma. Učestvuju u orgijama i većinom su skloni alkoholu i švrljanju.

Ribe

Svi znakovi su objedinjeni u ovom znaku, što nikako nije dobro. Kriza identiteta, divergentnost koja uzrokuje podijeljenost na sve strane, kontradiktornost, te najjače izražena promjenljivost raspoloženja su osobine koje nisu za pohvalu. To može biti osoba koja će vam hladnokrvno otkinuti glavu ili se rasplakati ako joj potrefite “žicu”. Treba ih izbjegavati, uprkos činjenici da su Nostradamus, Mojsije, Leonardo, Mikelanđelo, Kopernik i dobar broj genija bili pripadnici upravo ovog znaka, piše Telegraf.rs.

