Metoda trokuta: Kako dati do znanja nekome da vam se sviđa

Ponekad treba ne reći ništa, već nekome tko nam se sviđa sve otkriti – pogledom. To je tema nove fore s TikToka, a radi se o metodi trokuta koja podrazumijeva poseban način gledanja.

Radi se na sljedeći način: zamislite linije trokuta na licu osobe kojoj želite pokazati naklonost. Zatim pogledajte redom prvo oko, pa usne, a onda drugo oko. To je to, mnogi vele da je – upalilo.

Društvene mreže sada imaju novi način zavođenja, mnogi preporučuju ovaj način neverbalne komunikacije.

Brojni stručnjaci ističu kako je kontakt očima bitan, dokazuje da nekoga slušamo, da smo obratili pozornost na osbu, da smo svjesni njezine prisutnosti.

– Pogled u oči dokazuje da nas netko sluša, prisutan je i prihvaća nas, pokazuje da je toj osobi stalo do nas – istaknuo je Michael Ellsberg, autoru knjige ‘The Power of Eye Contact: Your Secret for Success in Business, Love and Life’, piše My Imperfect life.

– Oči otkrivaju mnogo toga, niz naših emocija, sreću, ljutnju, tugu, iznenađenje, strah – ističe Ellsberg.

Dodaje da je to kao da osobi koju gledamo dajemo ključeve našeg emocionalnog svijeta. Kako god se mi s time osjećali, druga će osoba nešto vidjeti, intuitivno će shvatiti emotivno stanje našeg uma. prneosi 24sata

