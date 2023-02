MILAN MILOŠEVIĆ SE VRAĆA Nakon otkaza na Pinku najavio ŠOK STVAR, nije htio više da krije (FOTO)

Popularni voditelj Milan Milošević kao da je još više dobio na popularnosti od kada je dao otkaz na Pink televiziji, jer svi prate kuda se kreće, šta radi i šta objavljuje na društvenim mrežama voditelj nakon prestanka rada na projektu “Zadruga”.

Milošević je veoma aktivan na Instagramu, a sudeći po objavala, voditelj uživa u Budvi.

Podsetimo, sve je šokirala informacija koja je unešena u Belu kuću o smrti voditelja, kada je Zvezdan Slavnić pitao Anu Ćurčić o njegovoj smrti.

Ovog puta, voditelj je šokirao svoje pratioce svojom objavom koja nagoveštava njegov povratak.

On je okačio svoju fotografiju, pa dodao komentar:

– The king is coming back (Kralj se vraća) – napisao je Milan što je obradovalo mnoge, a da li to znači da se Milan vraća baš u Zadrugu ili je u pitanju neki drugi projekat, ostaje nam da vidimo.

Facebook komentari