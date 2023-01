Gaf tokom vijesti na BBC-u: Voditeljica trčala za kamerom

Voditeljica vijesti na BBC-ju Viktorija Valentin (Victoria Valentine) imala je malu nesreću prilikom emitiranja emisije uživo 20. januara, kada je jedna od robotskih kamera podivljala i odlučila se prebaciti na drugu stranu studija.

Kamera je prvo u fokusu imala voditeljicu, a onda se usred njenog čitanja odlučila prebaciti na stol koji je bio na drugoj strani studija. Srećom, Valentine je brzo reagirala i počela juriti za kamerom kako bi što prije sjela za voditeljski stol koji je bio u fokusu.

– Znate šta, ostanite sa mnom. Ovo se ponekad zna dogoditi – rekla je voditeljica smijući se pritom i trčeći za kamerom.

– Evo dokaza da smo uživo – našalila se Viktorija.

Robotske kamere instalirane su na BBC-ju 2013. godine i, kako piše Independent, znale su prouzrokovati velike gafove proteklih godina. prenosi avaz

Unexpectedly off-piste today for a #Davos story.

Bend ze knees & trust (in your director).

Thank you to the cool heads in the gallery this morning who make recoveries *almost* look like they were scripted all along. pic.twitter.com/fiK5G0MSac

— Victoria Valentine (@VValentineNews) January 20, 2023