NOSTRADAMUSOVA PREDVIĐANJA ZA 2023: Četiri jeziva scenarija, jedan je apokaliptičan

Francuski ljekar, astrolog i vidovnjak Michel de Nostredam najpoznatiji je po proročanstvima koja je ostavio iza sebe. Godinama je radio kao liječnik protiv kuge i stekao je status slavne osobe jer je pružao biljne lijekove koji su mu pomogli.

To je zauzvrat dovelo do toga da je bio dobro plaćen za svoj medicinski rad i na kraju pozvan da radi sa poznatim naučnicima tog vremena. On je zaslužan za predviđanje mnogih stvari, od Francuske revolucije preko atomske bombe do napada 11. septembra.

Da li je zaista dobro predvidio te istorijske događaje zavisi od toga koliko ste spremni da prihvatite nedostatak konkretnih detalja u tim proročanstvima. Na primjer, kaže se da je Nostradamus predvidio uspon Hitlera.

Njegovo proročanstvo “Iz dubina zapadne Evrope/Iz siromaha će se roditi dete/Ko će jezikom zavesti veliku vojsku” trebalo bi da se odnosi na Hitlerov govor i njegovu ogromnu vojsku. Neka od najvećih Nostradamusovih proročanstava vrte se oko ideje da će svijet vidjeti tri antihrista.

On je “Antihrista” vidio ne kao biblijsku figuru, već kao tiranina koji će započeti masovne ratove koji će rezultirati smrću mnogih ljudi. Mnogi vjeruju da su prva dva Napoleon i Hitler, ostavljajući mjesta za trećeg. S obzirom da je rat u Ukrajini u toku i prijetnja nuklearnog rata bliža nego ikad, može li se uskoro pojaviti treća zla osoba?

PREDVIĐANJA ZA 2023. GODINU

Ako su njegova predviđanja tačna, sljedeći veliki tiranin bi uskoro mogao pokazati svoje lice. Predvidio je dugi globalni rat za koji savremeni Nostradamus stručnjaci vjeruju da će doći “u narednih nekoliko godina i svakako u ovom vijeku”.

Nostradamus je imao neka prilično mračna predviđanja za 2022. godinu, uključujući stvari poput inflacije, gladovanja. S obzirom da je pandemija COVID-19 ozbiljno utjecala na ekonomije mnogih nacija, a pitanja cijena plina i inflacije pogađaju mnoge, čini se da je dio proročanstva donekle bio tačan.

Predviđanje za 2022. čak se odnosilo na glad uz riječi “Cijena pšenice je tolika/da se čovjek muči”. Budući da je izvoz pšenice iz Ukrajine stao zbog rata, ovo predviđanje nije nerazumno. Osim globalnog rata, Nostradamus predviđa finansijski haos, političku nestabilnost, siromaštvo, novog papu koji će uzrokovati katastrofu za Crkvu, kao i građanski haos i probleme imigracije 2023. godine.

Iako su mnoga od ovih predviđanja dovoljno nejasna da se primjene na mnoge situacije i zemlje, vrlo je jasno da je proročanstvo rata u velikoj mjeri povezano s Evropom. prneosiu “Novi“.

