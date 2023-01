INDIJSKI HOROSKOP TVRDI DA ĆE SE 4 ZNAKA OBOGATITI U 2023. GODINI: Novčanik će im se PRELIVATI od PARA

Finansije će izmaći kontroli.

Provjerite jeste li među njima.

Vrisha (Bik)

21. april – 21. maj

Tranzit Jupitera proći će kroz vašu 11. kuću do 22. aprila 2023. godine i donijet će vam izuzetno povoljan period za pokretanje novog posla, ulaganje u karijeru i upoznavanje sa utjecajnim i moćnim ljudima koji će prepoznati vaš potencijal. To vrijeme karakteriše i povećanje bogatstva, štednja na kojoj vam nije teško jer ćete taj novac uložiti i uvećati. Nakon 22. aprila Jupiter se useljava u vašu 12. kuću tajni, pa su mogući neočekivani troškovi, pa na vrijeme napravite dobar plan budžeta za narednu godinu.

kanja (djevica)

22. avgust – 23. septembar

Bit ćete sretnici sljedeće godine. Do 22. aprila Jupiter tranzitira vašu 7. kuću partnerstva, što će vam donijeti vjenčanje i ulazak u brak. Biće to odličan period za saradnju sa kompanijama iz inostranstva i bilo kakav ugovor će vam dobro doći. I nakon 22. aprila 2023. ostat ćete među sretnicima, samo će se fokus pomjeriti ka sticanju novca. U tom periodu igrajte na sigurno i izbjegavajte rizik jer ćete samo tako uspjeti u svom naumu.

Dhanu (Strijelac)

23. novembar – 22. decembar

Spremite se za napredak i napredak u svim oblastima života. To se posebno odnosi na uslove života, pa je vrlo moguće da ćete kupiti veći i ljepši stan ili kuću, samo pazite da se zbog toga ne posvađate sa porodicom. Bilo koja vrsta kupovine nekretnine do 22. aprila bit će uspješna sve dok Jupiter prolazi kroz vašu 4. kuću. Budite oprezni na polju karijere i izbjegavajte ulaganje novca u sumnjive projekte. Nakon 22. aprila imaćete poteškoća sa decom, a ključ za prevazilaženje problema je iskrena komunikacija i razumevanje. Nakon 22. aprila igrajte lutriju, vrlo je moguće da ćete dobiti ogroman dobitak.

kumbha (vodolija)

21. januar – 19. februar

Tranzit Jupitera kroz vašu 2. kuću do 22. aprila može vam donijeti povećanje bogatstva i priliku da zaradite novac kroz dodatni posao koji vam je ranije bio hobi. Obratite pažnju na svoju porodicu, posebno na djecu, i pokušajte da “vidite” svijet iz njihovog ugla kako biste ih bolje razumjeli. Obratite pažnju na svoje zdravlje i promijenite navike, posebno kada je u pitanju ishrana. Što se tiče perioda posle 22. aprila, pokušajte da izbegnete sukobe na poslu. Posebno pazite kome šta pričate u povjerenju kako to ne bi došlo do vaših šefova. Zato je najbolje držati jezik za zubima i nikada se ne povjeriti kolegama koji to mogu iskoristiti protiv vas.

