SNIMAK ODUŠEVIO JAVNOST: ROĐEN U CAZINU, PRATE GA MILIONI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, LEGENDI LIVERPOOLA PROUČIO DIO IZ KUR’AN (VIDEO)

Seferagić je poznati učač Kur’ana iz Bosne i Hercegovine, a u Kataru je odlučio na najljepši način promovisati vjeru Islam. Iz Katara je objavio nekoliko videa na društvenim mrežama, na kojima je zajedno sa navijačima iz raznih dijelova svijeta.

Ian Raš je slušao Seferagića dok mu je on proučio dio iz Kur’ana. Legendarni fudbaler Liverpula je gledao i slušao, a Fatih mu je objasnio šta mu je sve proučio iz svete knjige. Seferagić je podijelio snimak na Instagramu,piše Crnahronika

– Kur’an je za sve: da slušaju i razmišljaju. Imali smo priliku upoznati s časnim Kur’anom i legendu Liverpula Iana Raša – napisao je Seferagić.

The Quran is for everyone: to listen to, to ponder at, and to reflect on.

We had the opportunity to introduce the Holy Quran to Liverpool legend and record goalscorer, Ian Rush pic.twitter.com/mNKbU8cOiZ

