Zašto neke loše žene privuku najbolje muškarce: 8 osnovnih pravila zavođenja

1. Zagolicajte mu maštu. Muškarci su donekle površni, zato ako im zagolicate maštu provokativnim slikama probudićete veliku želju u njima. Naravno, slike moraju biti pristojne, a u istu ruku i pomalo provokativne. 2. Obucite ono što voli.

Koliko god muškarci tvrdili da se ne razumiju u žensku modu, svako od njih ima određenu stvar koja ih privlači. Neke muškarce privlače na primjer lateks hlače, druge privlače visoke potpetice ili zanimljiv donji veš. Na vama je da saznate šta vaš muškarac voli i obucite to.

3. Učinite ga ljubomornim. Ne mora vas vidjeti u naručju svog prijatelja da bi shvatio da osjeća nešto prema vama, ali pronađite suptilan način da njegova ljubomora proradi. Na primjer, dotjerajte se do te mjere da izmamite tuđe pogrede – on će to definitivno primjetiti, i poželjeti vas još više.

4. Razgovarajte s njim o svemu. Morate voditi duboke razgovore, od tema o životu pa do nevaljalih. Pokažite mu da ste otvorena žena, oni to vole. 5. Razmazite ga. Njegovu ljubav ne biste trebali kupovati skupim poklonima i domaćim kolačima.

On vas mora voljeti, bez obzira na vaše materijalno stanje i sposobnost kuhanja. Naučite ga da cijeni sitnice. 6. Udarite na čežnju. Ne morate mu poslati milion poruka niti objaviti stotine fotografija na Instagramu da biste ga podsjetili da postojite.

Udarite malo na njegovu čežnju, pustite da čeka na vaš odgovor, pokažite mu da vas ne može imati kad on to poželi. 7. Pokažite da nemate komplekse. Ne morate kritikovati sve ostale djevojke da bi ste sebe podigle.

Pohvalite drugu ženu u njegovom prisustvu, to će mu znati do znanja da nemate komplekse i da neće imati ljubomorne ispade sa vama. 8. Budite otkačene kad treba. Ne morate se napiti i plesati na stolu, šapnite mu nešto slatko i nevaljalo na uho – nema muškarca koji to ne voli. prneosi pult24

