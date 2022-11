NAREDNI MJESEC DONIJET ĆE IM DANE ZA PAMĆENJE: Savršeno vrijeme dolazi za ova 2 znaka

Ovim znakovima zaista predstoji mjesec kojeg će dugo pamtiti…

DJEVICA

Početak divnih događaja koji će uslijediti donijet će vam ispunjenje jedne vaše velike želje. Bit će to velika sreća za vas jer ćete konačno uspjeti ostvariti ono što toliko dugo želite. Bit će to podstrek za nova nadanja i nove želje koje će se sigurno jednom i ostvariti.

Vaša sretna zvijezda bit će uz vas i ostvarit će tu vašu želju, ali to je samo početak sretnih događaja koji će trajati jedan duži period. Imate i neke probleme koji vas prate već dugo, ali što god činili, ne uspijevate ih riješiti. Sretna zvijezda pomoći će vam i u tome, pa ćete uskoro dobiti rješenje tih problema. Sve će se nakon toga činiti toliko lako, a to će vam vratiti vaše samopouzdanje.

Bez samopouzdanja se ne možete uhvatiti u koštac sa životom i ono će vam tako dobro doći. Na vašu veliku sreću, riješit ćete i neke nesuglasice vezane uz posao pa će vam i tamo postati puno ugodnije. Vaša ljubavna veza nije na nivou kakav biste očekivali, ali uskoro stvari sjedaju na svoje mjesto.

BLIZANCI

Vaša najveća briga već dugo vremena je nedostatak novca. To vam zadaje zaista velike probleme i nalazite se u nezavidnoj novčanoj situaciji. Sve to djeluje na vas, pa je vaše raspoloženje tmurno i nepredvidivo. Sami ste sebe uhvatili u reakcijama kakve vam nisu na čast i to je ono što vas brine. Ne želite povrijediti drage ljude oko vas, ali nesvjesno to činite.

Krajnje je vrijeme da stignu neke promjene, a tako će i biti. Zvijezde vam donose razdoblje u kojem će se sve srediti i u kojem će sve postati tako dobro kao nikad do sad. Vrijeme pred vama donosi vam novčani dobitak koji će riješiti većinu vaših problema. Ono još bitnije je da ćete se smiriti i naći svoj mir. Neće više biti nervoznih ispada kojima ćete stvoriti pogrešnu sliku o sebi.

To vas je najviše mučilo, a takvo vrijeme prolazi i dolaze bolji vjetrovi koji će vas gurati kroz život. Život je borba, to i sami dobro znate, ali period koji dolazi donijet će vam veliko opuštanje i rješenje svih velikih problema. To je ono što će vas zaista usrećiti jer ćete se naći u poziciji da više ne morate toliko brinuti o svemu.

Zvijezde će vam dati novu snagu da ustrajete i to će vam biti i više nego dovoljno. Za vas dolazi razdoblje u kojem ćete zaista uživati, nakon tako dugo vremena. To je dar koji dolazi sa nebesa, dar koji vam donose zvijezde u koje vjerujete. prenosi novi

