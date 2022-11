OVI ELEKTRIČNI UREĐAJI SU NAJČEŠĆI UZROCI POŽARA, OBAVEZNO IH ISKLJUČITE KADA IZLAZITE IZ KUĆE

Kuhala za vodu, električne grijalice, pegle – to su aparati koji su jedan od najčešćih uzročnika nastanka požara u kućanstvima – rekao je bivši zapovjednik i glasnogovornik Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka Boris Banjan za Večernji.

Dodao je da je pegla za odjeću za odjeću jedan od najvećih uzročnika požara kada su u pitanju mali kućanski aparati.

Svi kućanski aparati, od miksera, raznoraznih pomagala u kuhinji do nape su čest uzrok požara. Nape su problem kada su masne i neočišćene, te na njih šprica vrelo ulje sa šporeta, onda se može prenijeti vatra na filtere nape, a pošto je to sve mast koja gori, tu dođe do veće materijalne štete – naveo je.

On također smatra da biste sve uređaje, a tu pripadaju i mašine za pranje posuđa i rublja, trebali isključiti iz utičnice kad ih nemate pod nadzorom.

Kad su uređaji bez nadzora, kad nemamo kontrolu nad njima i kad nismo u tim prostorijama gdje su uređaji, onda bi ih trebalo isključiti iz struje. Tada možemo biti sigurni da neće doći do požara. Ako su uređaji ostali uključeni, to predstavlja opasnost jer zbog lošeg dizajna i loše izrade može doći do kratkih spojeva – kazao je.

Produžni kablovi isto tako predstavljaju veliki problem.

Ako je produžni kabal upitne ispravnosti, izolacija tog produžnog kabla ili nekakav spoj žica unutar samog kabla može s vremenom biti razlog kad dođe do zamora materijala i pregrijavanja vodiča produžnog kabla, uključenja više uređaja na jedan produžni kabal, ili uključivanja produžnog kabla na produžni kabal… To sve skupa povećava prijelazni otpor i temperaturu u vodičima. Dođe do zamora materijala i kratkog spoja, a to se zna često dogoditi. Odgovorno ponašanje bi bilo isključenje svih uređaja i kablova koji nisu nužni za rad bilo kakvog uređaja, naročito preko noći ili u dužim odsutnostima tokom dana. Kada bi to učinili, onda bi bili sigurni – ispričao je.

Istaknuo je da do požara uglavnom dolazi iz nehaja. Čak 95 posto požara u stanovima i kućama se događa upravo zbog toga.

Trebalo bi malo više te protupožarne kulture. Mi iz profesionalne postrojbe i DVD-a trudimo se uspostaviti kontakte s raznoraznim udruženjima, predstavnicima stanara te pokušavamo predavanjima utjecati na svijest ljudi, no oni sami najviše mogu pomoći u svojoj sigurnosti. Nudimo i usluge besplatne obuke za korištenje aparata za početno gašenje požara, savjetujemo na koji način trebaju održavati evakuacijske izlaze, prostore za zajedničko korištenje… – zaključio je. prneosi “Hayat“.

