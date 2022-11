Muškarac ljubav ne dokazuje riječima – Već djelima: 5 sitnica koje su dokaz da vas on iskreno voli

Ovo su dokazi da vas muškarac iskreno voli i da se ne pretvara: Otprati te do kafića, pokupi te na poslu, odvede te u grad, jednostavno, želi da bude sa tobom svaki trenutak kada može. On će vam pripremiti večeru ili neko drugo iznenađenje.

Kada očekuje vaš dolazak želi vam dati do znanja da ste mu nedostajali, pa sa tim se trudi da vam olakša stvari. I ne samo to, on želi da vam priušti lijepe trenutke u kojima ćete oboje uživati. Ako zna da ste imali težak dan, skuvaće vam večeru, donijeti cvijeće, samo da vas usreći.

On će se javiti, čak i ako nema vremena. Vi dobro znate da on ima puno posla i obaveza, ali i pored toga, nađe vremena da odgovori na vašu poruku. On ima svoje prioritete i vi ste jedan od njih. Kada se sretnete, on vas dugo i intenzivno drži u zagrljaju kako bi uživao u trenutku kada je ponovo sa vama – to je dokaz ljubavi.

Možda neće moći da izgovori reči „ Nedostajao si mi “, ali njegovi zagrljaji i poljupci će to reći umesto njega. Nema ničeg ljepšeg za njega od vašeg zagrljaja i prisustva. On će vam pomoći sa vašim zadacima. Ako imate neke obaveze koje ne možete odgoditi, on vam je spreman pomoći oko njih.

Ne samo zato da će on biti uz vas šta god da radite, već želi da što prije uradite to što imate i da provedete više vremena sa njim. To je ujedno i dokaz da je ozbiljan sa vama. Inače ne bi žrtvovao svoje vrijeme za poslove koji ga se ne tiču. prneosi pult24

Facebook komentari