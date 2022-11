KAKO PREPOZNATI DOBRU NARANDŽU: Detalj koji otkriva je li sočna i slatka

Obična ili slatka narandža vrsta je omiljenog voća koje najčešće cijedimo u sok, jedemo sirovo ili koristimo za pripremu slastica, ali naziv nije garancija da ćemo uvijek dobiti sočan zalogaj. Seviljske naranče su ipak gorče, a narandže Valencija najčešće se koriste u proizvodnji sokova.

Jedan od načina na koji možete prepoznati sočno voće jest taj da ga primite u ruku i osjetite težinu – što je teža s obzirom na svoju veličinu, naranča će biti sočnija. One koje se čine suviše lagane mogu biti suhe. Čvrsta naranča jarke boje također može biti dobar odabir, a izbjegavajte mekane plodove ili one s vidljivim oštećenjima. Pomirišite ih – one koje mirišu zrelo također su dobri kandidati.

Kako prepoznati sočnu naranču?

Detalj koji će vam olakšati potragu za sočnim narančama jest ispupčenje koje se nalazi na donjoj strani, suprotno od peteljke – birajte one plodove koji ga imaju. Tako barem kažu bake koje znaju više o narodnim mudrostima. Još je jedna od teorija da su slađe naranče one s većom rupicom – odnosno “pupkom”. U svakom slučaju, kupujete li naranče na tržnici, najbolje je zamoliti prodavača neka vam da koju krišku da probate. prneosi “Novi“.

