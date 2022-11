Otkrivamo njihove tajne: Kako Francuskinje zavode muškarce i zašto su toliko uspješne u tome

Jeste li ikada pogledali Francuskinju i zapitali se: Što je čini tako seksi i tako privlačnom? Što je to što im daje taj određeni je ‘ne sais quoi’ koji sve što rade čini tako jednostavnim?

Jedna je žena pokušala saznati ove odgovore. Jamie Cat Callan, autorica knjige ‘Francuskinje ne spavaju same’, Amerikanka je, ali je odrasla uz baku Francuskinju.

Shvatila je da Francuskinje imaju nešto što druge žene izgleda nemaju. Stoga je otišla u Francusku kako bi naučila kako one postižu tu naizgled laku mješavinu šarma i zavodljivosti.

Kako Francuskinje zavode muškarce? Evo njezinih deset faktora kojima to postižu:

1. Prestanite ići na spojeve

Francuskinje ne izlaze na spojeve. One upoznaju muškarce prilikom izlazaka s prijateljima.

2. Napravite dobar tulum

I to ne bilo koju zabavu – pravu feštu za odrasle. Ostavimo te bučne fakultetske zabave s jeftinim pivom i preglasnom glazbom u prošlosti. Neka vam inspiracija bude Doručak kod Tiffany, umjesto fakultetskih provoda. prneosi 24sata

Osim toga, koji je bolji način da svima koje poznajete dokažete da ste sofisticirana, svjetska žena zanimljiva i strastvena te pruža nezaboravan provod? Pozovite i stare i nove prijatelje. Pokažite svoje kulinarske i zabavljačke sposobnosti.

3. Hodajte, šećite, krećite se!

Francuskinje gdje god i kad god mogu – idu pješice. Da, to je sjajna vježba, ali one to rade i da bi bile viđene.

Kada idete u šetnju s potencijalnim ljubavnikom, on ne zna da je to spoj. Osim toga, vidi kako vas drugi muškarci gledaju, pa zna da postoji konkurencija.

4. Maknite se s Interneta

Francuskinje više vole starinski način upoznavanja novih ljudi, stoga zatvorite Tinder na neko vrijeme.

Muškarce upoznaju u muzejima, barovima i na zabavama (nismo li već spomenuli koliko su zabave važne?). Biti šarmantan i pomalo zavodljiv stvar je preživljavanja, pa će pročavrljati sa svima.

5. Družite se na poslu

Odbacite poslovno odijelo i odjenite nešto moderno.

Ali bitno je da vaša odjeća uvijek bude elegantna, pogotovo u radnom okruženju. Postoji mnogo načina da izgledate chic i ističete se, a da pritom ne ugrozite određena pravila odijevanja u uredu.

6. Budite prirodne

Francuski izgled je prirodan. To znači odabrati jedan dio tijela i pokazati ga. Manje je više, dame.

7. Pozdravite bivšeg

Nema razloga da ne ostanete u srdačnim odnosima s bivšima. Može se pojaviti prilika u kojoj će vam trebati pratnja ili netko tko će popuniti krug ljudi koji zovete na večeru koju ste organizirali.

8. Stvorite svoj krug ljudi

Ovo je najvažnija grupa prijatelja s kojom idete u barove, muzeje i na koncerte. To je u osnovi klasičniji izraz koji zvuči sofisticiranije za ‘vaš tim ljudi’.

9. Budite pametne

Zaista nema ništa seksepilnije od inteligencije. Francuskinje znaju da je inteligencija privlačna. Nikada se ne oslanjaju samo na svoj zadivljujući izgled i sjajan smisao za modu da ih vode kroz život.

10. Budite i neraspoložene

Da, točno! Izrazite se. Nikad nemojte skrivati ​​svoje osjećaje piše Your Tango. Dopustite sebi da budete komplicirana, lijepa žena kakva zaista jeste.

Život je puno zabavniji kad se ne pokušavate cijelo vrijeme primjereno ponašati!

