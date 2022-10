OVAJ ZNAK HOROSKOPA JE NAJVEĆI MANIPULATOR: S njim nikada nećete biti sretni

Ako ste odgovorili potvrdno na ta pitanja, došli ste na pravo mjesto.

Ja sam taj.

Škorpion.

I otkrit ću vam neke vrlo dobro čuvane tajne o ovom astrološkom znaku.

Usput, dat ću vam nekoliko savjeta i upozorenja koji će vam pomoći da bolje shvatite zašto vaš partner ponekad djeluje na način na koji djeluje – što bez sumnje može biti teško za shvatiti!

Na kraju, raspravljat ću o znanosti koja stoji iza Škorpionove osobnosti, koja se temelji na astrofizici i nema nikakve veze s grčkim ili rimskim bogovima.

Jeste li spremni? Krenimo!

Za početak, počnimo s osnovnim pozitivnim i negativnim osobinama.

Škorpion – Pozitivne i negativne osobine

Pozitivne osobine

Odan

Hiper – fokusiran

Strastven

Velika strast

Znatiželjan/Logičan

Kompetitivan

Empatičan

Negativne osobine

Emotivno hladan

Opsesivan

Tajnovit i misteriozan

Manipulativan/uvredljiv

Pretjerano osjetljiv

Fokusiran na sebe

Nedostupan

Pozitivne osobine

Strastven i intenzivan

Škorpioni su strastveni i intenzivni. Kao jedan od njih, mogu vam reći da je to dvostruki mač. Kada smo u vezi, pogotovo na početku, druga osoba će doživjeti naš jedinstveni, strastveni, laserski fokus.

Kada postanemo intimni, naš partner će iskusiti ljubav kakvu nikada prije nije iskusio. Naša energija je privlačna i neodoljiva.

Odan i intuitivan

Škorpioni su lojalni. U vezi smo, također, vrlo intuitivni i empatični. Kada smo u vezi s ostalim znakovima zodijaka – oni ne razlikuju našu „udaljenost“ od ambivalentnosti.

Prošetat ćemo preko žeravice za svog partnera kada smo zaljubljeni, ali teško nam je ponekad pokazati svoje emocije zbog drugih stvari koje se događaju unutar nas (vidi negativne osobine).

Znatiželjan, logičan i hiper – fokusiran

Škorpioni su znatiželjni i logični, što može biti pozitivna i negativna stvar. S jedne strane, imamo tu jedinstvenu sposobnost da dekonstruiramo određeni problem ili dilemu, slično kako se i Spock iz Zvjezdanih staza može približiti određenom problemu.

Naša logična priroda je često puta potaknuta pitanjem “Što?” … što znači da nas zanima uzrok vašeg ponašanja. Ova radoznalost i logična priroda, kao što je ranije spomenuto, može biti dvosjekli mač, jer kad smo hiper-fokusirani na određeni problem, postajemo opsjednuti do točke da to postaje iritantno.

Izazvati ćemo argumentima i prepirati se kako bi izvukli iz vas ono što ste zaista mislili, što je primarna funkcija naše radoznale prirode. Naš jedini alat za uklanjanje određene opsesije je pronaći novu

Empatičan

Škorpioni su izrazito empatični. Iz razloga kojeg ne razumijemo, mnogi muškarci Škorpioni mogu osjetiti što se emocionalno događa s njihovim partnerom. U stvari, mi vjerojatno možemo osjetiti ono što naš partner osjeća čak i kada nismo fizički prisutni.

Razlog tome je taj što kada smo zaljubljeni, potpuno se fokusiramo na svog partnera. Međutim, ta sposobnost empatije ograničena je na one s kojima smo bliski. Naša logična priroda može s vremena na vrijeme utjecati na tu sposobnost, jer smo skloni pretjerano racionalizirati i pretjerano razmišljati.

Upozorenje: Važno je da znate – kada smo na mirnom mjestu, mi smo u mogućnosti čitati vaše emocije i to s jezivom točnošću. Nije potrebno da govorite u našem prisustvu jer mi znamo što se događa unutar vas. Ako ste već nekad u prošlosti imali interakciju sa Škorpionom, znat ćete da je to istina.

Kompetitivan

Škorpioni su kompetitivni u svim stvarima kojima se bave. Drugim riječima, kada odlučimo sudjelovati u određenoj djelatnosti, mi želimo biti najbolji i tada smo nemilosrdni. Kao i druge osobine ovdje spomenute, to može biti blagoslov i prokletstvo.

Naša natjecateljska priroda košta nas naših odnosa. To je jedan od razloga zašto Škorpioni djeluju toliko hladni. Teško nam je kontrolirati emocije duboke strasti i ljubavi, dok pokušavamo uravnotežiti te osjećaje s našom snažnom željom da “pobijedimo” u drugim poljima u životu.

Negativne osobine

Previše tajnovit

Ako želite uočiti Škorpiona, tražite osobu koja nosi sunčane naočale u situacijama u kojima je to potpuno nepotrebno, na primjer – kada je oblačno ili čak i noću. Znat ćete da ste u prisutnosti Škorpiona, jer kada prođete kraj njega, osjećat ćete snažnu silu koju je teško opisati.

Mnogi karakteriziraju škorpione kao “zločeste ljude”, jer odašiljemo opasnu, ali – paradoksalno – privlačnu vibraciju.

Hladan i nedostupan

Škorpioni su prokleti opsjednutošću određenim projektom ili aktivnošću rješavanja problema. To može uzrokovati da mnogi od nas izgledaju emocionalno hladni i nedostupni.

Za ljude koji tek upoznaju Škorpiona: važno je da znate da se na prvi pogled možemo činiti hladni zbog toga što se pokušavamo uskladiti s vašom osobnošću. Potrebno nam je neko vrijeme da to učinimo, ali kad se „prespojimo“ na vaš kanal, činimo to s preciznošću.

No, smetnje se često događaju zbog naše opsesivne prirode, što nas opet izaziva da se usredotočimo na druge stvari.

Manipulativan i uvredljiv

To su možda naše najveće slabosti. Škorpioni zapravo pribjegavaju manipulaciji, posebno kada su ljubomorni ili postanu ogorčeni. Kada smo u ljubavnoj vezi, očekujemo potpunu posvećenost. To je možda jako sebično, ali ako želite biti s pravim Škorpionom, to morate razumjeti.

Upozorenje: Ako otkrijemo da koketirate s drugim ljudima, a to smo u stanju osjetiti kroz naše empatične sposobnosti, morate biti oprezni. Kažem to jer ćete osjetiti gadan ubod. Učinit ćemo vaš život bijednim. Razmislite o svojim iskustvima sa Škorpionima i znat ćete da je to apsolutno točno.

Ljubomoran i pretjerano osjetljiv

Ove karakteristike idu ruku pod ruku s prethodno spomenutim osobinama. Kada smo u vezi, mi postajemo zaštitnički nastrojeni. Teško nam je koristiti racionalnu stranu mozga kada mislimo da je netko zainteresiran za vas. Također, vrlo smo osjetljivi na kritike. Zapravo, pretjerano osjetljivi.

Upozorenje: Ako nas se često previše oštro kritizira, to aktivira vrlo ružnu stranu naše ličnosti i tada tražimo osvetu. To se događa kroz manipulaciju. Ne sviđa nam se ovaj dio osobnosti i izbjegavamo ga koristiti kad god je to moguće. Molim vas, nemojte aktivirati taj čip u nama, u protivnom – pazite se.

Opsesivnost i fkusiranost na sebe

Škorpioni se često optužuju za opsesivnost pa čak i narcisoidnost Na nekoj razini, to je istina. Mi postajemo opsjednuti određenim problemom, projektom ili zagonetkom i nećemo se zaustaviti u našoj potrazi za rješenjem sve dok ga ne postignemo.

Ovaj način ponašanja se često miješa s narcisoidnošću. Mogu vam reći da je to potpuno netočno. Mi posjedujemo veliku dozu empatije i suosjećanja za druge. Jednostavno smo skloni biti opsjednuti s nekim stvarima do te mjere da postaje smiješno.

Mnogi od nas imaju dijagnozu opsesivno-kompulzivnog poremećaja iz tog razloga.

I dok neki od nas žele biti u središtu pažnje, većina nas bježi od toga, jer osvjetljava dijelove naše osobnosti koje želimo skriti.

Ostale karakteristike

Uglavnom jako dobro znamo raspolagati s novcem i nismo impulzivni tipovi kad je riječ o potrošnji.

Opsjednuti smo svojim izgledom i imidžom.

Pamtimo poput slonova i možemo se sjetiti najsitnijih detalja o nečemu što se dogodilo davno.

Nepovjerljivi smo i treba nam vremena da u nekoga steknemo povjerenje.

Često zbog naših opsesija koje se manifestiraju u obliku stresa u lumbalnoj regiji imamo problema s leđima.

Brižne smo osobe i žestoko neovisne i nije nam draga ni pomisao da netko brine o nama.

Mnogi od nas rade u područjima kao što su psihologija, novinarstvo, zdravstvo, inženjerstvo i financije. Sva ova polja uključuju upotrebu logike, u čemu Škorpion briljira.

Zašto se Škorpioni neobično ponašaju?

Škorpioni su ljudi koji su možda najviše pogrešno shvaćeni od svih znakova zodijaka. U jednom trenutku možemo biti pažljivo usmjereni na ono što se događa s vama osobno, a sljedeći trenutak možemo djelovati ometeni pa čak i odsutni.

Evo zašto: Škorpioni su pod utjecajem planeta Marsa i Plutona. Mogu vam ispričati hrpu hokus pokus stvari o grčkim bogovima i “vladajućim planetima”, ali ja bih se radije držao znanosti.

Kada je osoba rođena između 23. listopada i 21. studenoga, oni su doslovno rođeni pod onim što se naziva “Škorpionsko nebo”. To jednostavno znači da su planeti Mars i Pluton postavljeni vertikalno jedan nasuprot drugome, od kojih svaki ima svoj gravitacijski utjecaj na planetu Zemlju, koja je prvenstveno pod utjecajem sunca.

Ako smatrate da plima raste i opada uslijed gravitacijske sile Sunca, Mjeseca i ostalih planeta u našem Sunčevom sustavu onda morate shvatiti da su za vrijeme „Škorpionskog neba“, Mars i Pluton smješteni jedan nasuprot drugome.

Ovo suprotno pozicioniranje ima utjecaj na sve tekućine i to ne samo u našim oceanima. Ja govorim o amnionskoj tekućini u majčinoj utrobi u trenutku Škorpionova rođenja. Ovo astrološko pozicioniranje i negativno i pozitivno utječe na plodnu vodu u majčinoj posteljici, stvarajući jedinstveno Škorpionsko dijete.

Smatra se da Škorpioni imaju negativan polaritet zbog tog položaja. Ovaj negativni polaritet daje Škorpionima strast vrućeg planeta Marsa i hladnu distancu planetoida Plutona.

Planetarne karakteristike: Mars i Pluton

Mars

4. planet od Sunca

Milijardama godina unatrag postojala je voda na njemu i drugi elementi za koje se smatra da tvore život. Danas se smatra “vrućim” planetom.

Nekad je imao pozitivno nabijenu atmosferu. Danas ima slabo magnetsko polje.

Plimni utjecaj sa Suncem najsnažniji je od listopada do studenog.

Pluton

9. planet(oid) od Sunca

Hladna, daleka planeta čija je putanja pod utjecajem Sunca. Ona ima gravitacijski utjecaj na Zemlju kada je poravnata s Marsom.

Negativno nabijena atmosfera

Plimni utjecaj sa Suncem najsnažniji je od listopada do studenog

Zemlja

3. Planet od Sunca

Pozitivno nabijena magnetska atmosfera

Gravitacijski pod utjecajem svih planeta, ali tijekom 23. listopada do 21. studenog je pod hiper- utjecajem Marsa i Plutona.

Magnetska Sfera je snažno nabijena na Zemlji u ovom razdoblju, pod utjecajem Plutonovog negativnog polariteta zajedno s pozicijom Marsa i našeg Mjeseca

Sažetak

Ako ste zainteresirani za upoznavanje Škorpiona, budite spremni na super divlju vožnju. Mi ćemo učiniti da se osjećate kao da ste u središtu svemira, a također ćemo pokazati i ponašanja koja se mogu činiti, iskreno, luda.

Ono što trebate znati – kada volimo – mi smo doista volimo i uvijek ćemo biti vjerni. Stjecanje našeg povjerenja i ljubavi ipak nije lako.

Ključ Škorpionovog srca je strpljenje i razumijevanje. Zbog naše osjetljive prirode, preferiramo pažljivu i promišljenu kritiku. Kada smo zaljubljeni najveća želja nam je zadovoljiti svog partnera.

I dok nam s vremena na vrijeme oči lutaju, srce je povezano jedino s vama.

Facebook komentari