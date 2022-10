Ovo su najposesivniji horoskopski znakovi te žele kontrolirati partnera

Kada je netko pretjerano vezan za ljude ili stvari, to može utjecati na kvalitetu njegovog života i odnose s drugima. Posesivnost može predstavljati problem u vezama jer nije zdravo pokušavati nekoga stalno kontrolirati. Ovi su horoskopski znakovi najviše skloni posesivnom ponašanju:

Bik

Bikova posesivnost proizlazi iz njegove potrebe za sigurnošću. Od partnera očekuje potpunu posvećenost jer ga obično doživljava kao nešto što mu pripada. Negova posesivnost ne dolazi do izražaja samo kod ljudi nego i kod stvari. Bikovi žude za lijepim i luksuznim predmetima koje ne žele nikome posuditi. Mogu postati jako vezani za stvari koje posjeduju pa među njima često ima pravih “hoardera”. prenosi “Index“.

Škorpion

Škorpioni više od svega cijene svoju neovisnost, no imaju dvostruke standarde kada je riječ o partneru. Stalno ga pokušavaju kontrolirati zbog straha da ne izda njihovo povjerenje. Sumnjičavi su i ljubomorni po prirodi i boje se da će biti prevareni. Obično prate svaki partnerov korak, no on osjeća da ga Škorpionova posesivnost sputava i tu obično nastane problem.

Rak

Rakovi znaju biti naporni u vezi, no to pokušavaju opravdati time što im je stalo. Iako imaju dobre namjere, to ne mijenja činjenicu da su posesivni i da se ljudi koje vole često osjećaju sputano. Moraju shvatiti da neće ostati sami i napušteni ako daju partneru više slobode. Nastave li ga gušiti, to im se na kraju može obiti oglavu.

Facebook komentari