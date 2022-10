A mislili ste da znate sve… Sedam zadivljujućih činjenica o orgazmu koje vam sigurno nisu rekli

Bez obzira na to pričate li s prijateljicama, partnerom ili svojom seksualnom terapeutkinjom, orgazam ju uvijek odlična tema. Od toga kako ga postići do toga zašto je toliko dobar. No, sigurno ste primijetili kroz razgovore manjak u broju orgazama koje žene doživljavaju u usporedbi sa svojim muškim partnerima. To je “jaz orgazma” ili “jaz zadovoljstva”, društveni fenomen koji se odnosi na opću nejednakost između heteroseksualnih muškaraca i žena u smislu seksualnog zadovoljstva, točnije, nejednake učestalosti u postizanju orgazma tijekom seksualnih odnosa.

Stručnjak za seks Rowan Pelling rekao je za Daily Mail da žene u 50-im i 60-im godinama odlaze terapeutima ili pohađaju radionice stručnjaka za seks kako bi se taj jaz jednom zauvijek zatvorio.

Isto tako, Sveučilište Ottawa otkrilo je da stenjanje nije dobar pokazatelj ženskog seksualnog užitka i treba se skinuti s ljestvice za ocjenjivanje orgazma. Međutim, ovih sedam činjenica vam mogu reći puno toga o ženskom orgazmu.

Nisu svi orgazmi poželjni

Stručnjakinja za seks Tracey Cox istaknula da nisu svi orgazmi poželjni. Neki ljudi ih doživljavaju slučajno, i to u neseksualnim situacijama, primjerice tijekom dojenja ili vježbanja.

Također, neke žrtve seksualnog napada su doživjele orgazam tijekom silovanja, što je očiti znak da naš mozak i tijelo mogu imati ekstremnu nepovezanost. To se zove ‘neusklađenost uzbuđenja‘, kada vaš um i tijelo nisu sinkronizirani.

Nadalje, neki ljudi imaju bolne orgazme, drugi osjećaju grižnju savjesti kad ga dožive s nekim s kim nisu trebali imati seksualni odnos.

Ako vam partner stvara pritisak da trebate doživjeti orgazam, malo je vjerojatno da će do njega ili da ćete uživati u njemu.

Mogućnost postizanja orgazma ste naslijedili od roditelja

Vjerojatno ne želite razmišljati o orgazmu svojih roditelja (ne želimo ni mi). No, njihova mogućnost postizanja orgazma igra ključnu ulogu u vašoj sposobnosti da ga doživite.

Prema studiji na blizancima (iz 2005. godine), naš DNK može biti odgovoran za 30 do 60 posto sposobnosti za postizanje vrhunca. Istraživanje je pokazalo značajan genetski utjecaj, što znači da ako vaša mama nema problema s orgazmom, vjerojatno ga nećete imati ni vi.

Tim Spector, kokreator studije Twin Research Unit u bolnici St Thomas‘ u Londonu, rekao je da je ženski orgazam u vrijeme studije (2005.) još uvijek bio ‘tabu tema‘. Ista studija pokazala je da je samo 14 posto od 700 žena koje su sudjelovale u studiji navelo da uvijek postižu orgazam, dok je 16 posto njih reklo da nikada ne dožive orgazam.

Tijekom studije na blizancima, istraživački tim je predlažio da se usporedbi DNK žena koje uvijek doživljavaju orgazam s onima koje ga nikada nisu doživjele, to je bacilo novo svijetlo na ženski vrhunac.

Mozak se može premapirati da se orgazam doživi kroz druge dijelove tijela

Osobe koje imaju paralizu donjih ekstremiteta i ne mogu osjetiti genitalnu stimulaciju, ponekad mogu doživjeti orgazam stimulacijom drugih dijelova tijela, kao što su bradavice.

U članku objavljenom 2005. godine u časopisu The Seattle Times nekoliko žena koje su ostale paralizirane nakon nesreće opisale su da mogu doživjeti orgazam ako im se dodiruju druge točke na tijelu.

Neurolog Barry Komisaruk sa Sveučilišta Rutgers, koji proučava seks kod paraliziranih žena, otkrio je novi put do seksualnog užitka kroz vagusni živac, koji ide od mozga kroz pluća, crijeva i druge unutarnje organe te zaobilazi leđnu moždinu. Isto tako, otkrio je da su žene nekoliko godina nakon nesreće, zbog koje su ostale paralizirane, uspjele reorganizirati svoj živčani sustav te su otkrile nova osjetljiva područja.

Mary Roach, autorica knjige Bonk i znanstvena novinarka, otkrila je u Ted Talk-u iz 2009. da je orgazam refleks autonomnog živčanog sustava, što znači da se ne može svjesno kontrolirati. Navela je primjer žene koja je doživjela orgazam svaki put kad bi oprala zube te objasnila da to ukazuje na to da nešto u senzornim pokretima ove žene izaziva orgazam.

Najviše zabilježenih orgazama je 134 u samo sat vremena

Znanstvenici iz Centra za bračne i seksualne studije u Kaliforniji izmjerili su najveći broj orgazama u jednom satu. Rekorderka je bila žena s njih čak 134 (s novim orgazmom otprilike svakih 44 sekunde). Za muškarce, rezultat je bio puno skromniji – drži ga muškarac sa 16 orgazama u sat vremena.

Na drugom mjestu (ali iz manje ugodnih razloga) je žena iz Arizone koja pati od trajnog poremećaja genitalnog uzbuđenja. Ona je istaknula da doživi i do šest sati seksualnog uzbuđenja dnevno, a jednom je doživjela više od 180 orgazama u samo dva sata. Oboljeli od ovog poremećaja imaju nametljivo, neželjeno i spontano genitalno uzbuđenje koje može trajati satima, danima ili čak duže.

Orgazam i ejakulacija su dvije odvojene stvari

Većina ljudi misli da kada su u pitanju muškarci, ejakulacija znači orgazam, međutim, to je netočno. Muškarci mogu doživjeti orgazam bez ejakulacija, ali i ejakulirati bez doživljavanja vrhunca.

Orgazam se događa u mozgu, a ejakulacija je fizički čin izbacivanja spreme iz prostate. Iako se općenito smatra da muškarci doživljavaju i ejakulaciju i orgazam istovremeno, te dvije pojave se događaju brzo jedna nakon druge, ali ne u točno isto vrijeme. Bilo bi moguće da muškarac doživi višestruke orgazme bez ejakulacije, međutim, za to je potrebna određena praksa.

Isto tako, ejakulacija se može spontano događati tijekom sna, bez genitalne stimulacije.

Dio mozga se gasi tijekom orgazma

On se zove lateralni orbitofrontalni korteks, koji se gasi kada dođete do vrhunca. Ovo područje je odgovorno za kontrolu ponašanja i razum, što objašnjava zašto sve ostalo prestaje biti važno tijekom tih dragocjenih trenutaka užitka.

Kako su znanstvenici došli do ovih saznanja? Zamolili su žene da masturbiraju unutar uređaja za magnetsku rezonancu kako bi vidjeli što se događa tijekom orgazma. Otkrili su da se 30 područja u mozgu dodatno uključi, ali se neki isključe kako biste se mogli fokusirati na užitak. Područja za strah, anksioznost i memoriju su ta koja su manje aktivna.

Teže ćete postići orgazam ako ne masturbirate

Tracey Cox ističe da je gotovo 100-postotna vjerojatnost da ćemo prvi orgazam postići sami. Dok sami istražujemo vlastito tijelo, opušteni smo, znatiželjni udovoljiti samo sebi. Tako žene mogu naučiti kako stimulirati klitoris, eksperimentirati s tehnikama dok ne pronađu one koje im odgovaraju, a mogu otkriti pravi pritisak i brzinu.

Ako to nikada niste radili, odnosno nikada niste pokušali postići orgazam pomoću vibratora, prstiju ili trljanjem, vjerojatno ne znate što vas uzbuđuje, a što ne. Što znači da ne možete reći svom partnera što vam pruža zadovoljstvo. Gotovo sve žene uče kako doživjeti orgazam kroz masturbaciju. Na internetu postoji mnogo vodiča ‘kako masturbirati‘ i nikad nije kasno za početak.

Facebook komentari