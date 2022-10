Video oduševio društvene mreže: Kad Amerikanka opiše Srbiju i film koji negira genocid u Bosni

Proteklih dana, vidjeli smo kako su brojna kina diljem Europe otkazala prikazivanje ovog filma, reagirali su mnogi, a na društvenim mrežama trenutno ‘gori’ trominutni video Amerikanke Chelsea Hart koja je opisala šta je film, šta mu je cilj i pozvala na njegovu zabranu.

Chelsea je, inače, stand-up komičarka i način na koji je opisala situaciju naišao je na opšte oduševljenje mnogih, pogotovo kad ona kaže da je film kao “da tražimo mišljenje i stav Adolfa Hitlera”.

“Znate, ovaj film nam želi prikazati srbijansku perspektivu genocida u Bosni. Samo, vidite, ne postoji srbijanska perspektiva genocida u Bosni”, počinje Hart na snimku.

Opisuje potom kako se neovisnost Bosne nije svidjela Beogradu, pa su, uz svesrdnu pomoć vojske i SPC-a, odlučili da “etnički očiste muslimansku populaciju i zamijene je etničkim Srbima, a sve u cilju ostvarenja etnofašističke fantazije imena ‘velika Srbija'”.

Genijalno potom objašnjava na čemu je utemeljena ova fantazija, riječima: “Borise, da im ti kažeš, ili ja?”.

“Znate, veliko srbijansko carstvo trajalo je čak 25 godina… Borise, imam frižider koji traje dulje”, nastavlja genijalna Chelsea Hart.

Potom opisuje situaciju kad je Srbija bila pod otomanskom vlašću i kako im se to nije baš sviđalo, šta se poslije dešavalo, a onda poručuje:

“Bosna nije Srbija! Njeno ime potiče od rijeke Bosne!”, govori ona, pa nastavlja, obraćajući se Srbiji:

“Vidite, Turci su vam sve to servirali, a vi se okrenuli prvoj muslimanskoj zemlji da se osvetite za vaše malo, majušno carstvo koje se raspalo samo od sebe. Prije nego što su Turci došli. Vidiš Borise, da je Srbija uložila u edukaciju i infrastrukturu koliko je uložila u skrivanje ratnih zločinaca, možda bi imala i druge stvari na koje bi bila ponosna, a ne da sjedite i maštate o balkanskoj Atlantidi.”

Potom je pozvala svoje pratitelje da potpišu peticiju protiv prikazivanja ovog filma, a link se nalazi pod nazivom “Fuck that nazy documentary” ili ‘jebo vas taj nacistički dokumentarac’.

