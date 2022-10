OVA 3 HOROSKOPSKA ZNAKA ĆE SE ZALJUBITI DO KRAJA GODINE: Pogodit će ih Amorova strijela

Rak

Iako trenutno nisu zadovoljni ljubavnom situacijom, to će se uskoro promijeniti. Već krajem ovog mjeseca primijetit će da se prilike okreću u njihovu korist. Postat će zaigrani, zavodljivi i otvoreni za nova iskustva, a u studenom bi mogli pronaći srodnu dušu. Osoba koja će ući u njihov život toliko će ih snažno privući da će brzo spustiti štit i prepustiti se strastima.

Škorpion

Ljubavni život trenutno im je prilično kompliciran, ali s početkom njihove vladavine 23.10. dolazi do pozitivnih pomaka. Do izražaja će doći njihov magnetizam i seksepil pa će biti neodoljivi. Otvaraju im se mnoge uzbudljive prilike, a kod njih će najveće šanse imati onaj tko im uspije zagolicati maštu. Studeni je sjajan za strastvene igrice, dok ih u prosincu očekuje mnogo prigoda za zabavu.

Jarac

Jarci će biti popularniji no inače. Primijetit će da ih posvuda prate pogledi, što će im u početku stvarati nelagodu, no brzo će se opustiti i početi uživati u pažnji. Odlično će se zabavljati većinu jeseni, no za njih će sudbonosan biti prosinac. Tada bi trebali sresti nekoga tko će utjeloviti sve kvalitete koje traže u partneru i s kim će ostvariti uzbudljivu vezu. prneosi “Novi“.

