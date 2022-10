Pitajte ga u kojem mjesecu je rođen i otkrit ćete kakav je ljubavnik: Nezaboravan ili…

Često se može čuti da ljudi rođeni na proljeće znatiželjni i vedroga duha, oni rođeni na ljeto vrlo talentirani i marljivi te ekstrovertirane osobe koje lako sklapaju poznanstva. Rođeni u zimskim mjesecima navodno mogu imati visoki stupanj inteligencije, razboritosti i snalažljivosti, dok su ljudi rođeni u jesen nerijetko zanesenjaci i sanjari, te introvertirane osobe koje najradije žive u svom malom svijetu.

Naravno da to nije pravilo i da stvari često mogu biti drukčije, no neke glavne karakteristike ponekad se daju prepoznati, pa ne treba u potpunosti odbaciti priče o tome da nas godišnja doba određuju. Ili mjeseci. Naime, naišli smo na teoriju u kojoj se kaže da mjesec u kojem je muškarac rođen u velikoj mjeri može odrediti njegove osobine – u krevetu. Evo podjele:

Januar

Malo je toga tako seksi i malo ljudi ima tako snažno razvijeno samopouzdanje kao ljudi rođeni u siječnju. Njima nikad nije problem potruditi se u krevetu da bi zadovoljili partnera ili partnericu. Osim toga, jako dobro znaju što sami žele u krevetu i kako to dobiti od partnera, jer sjajno vladaju jezikom ljubavi. Takva osobnost je idealan preduvjet za vezu u kojoj će oboje biti vrlo zadovoljni.

Februar

Ljudi rođeni u veljači su topli i dragi. Prirodno su nadareni za nježnost, pa najradije zavode šaputanjem nježnih riječi partneru na uho. Često su i vrlo otvoreni prema svome ljubavniku i spremni pokazati i vlastitu ranjivost, bez ograda i zidova. No, ljudi rođeni u veljači vole to što jesu i dobro se osjećaju u svojoj koži, nemaju problema s tim. Imajte na umu da se takav partner nerado mijenja da bi drugima udovoljio.

Mart

Za ljude rođene u ožujku nikako se ne može reći da su sramežljivi, jer vole istraživati ​​i pomicati granice, svuda, pa i u krevetu. Velika je vjerojatnost da će privući partnera koji to zna cijeniti. Često je riječ o avanturističkom duhu, pa su njihove veze obično dinamične, uz osjećaj da se stalno događa nešto novo. Malo je onih koji to mogu pratiti, zato cijenite partnera koji može.

April

Osobe rođene u ovom mjesecu imaju sve osobine požrtvovnog njegovatelja ili njegovateljice, što je osobina koja ih čini požrtvovnim ljubavnikom/ljubavnicom. Riječ je o ljudima koji uvijek rado ugađaju partneru, jer pogled na partnera koji uživa njima pričinjava zadovoljstvo. Rijetko ćete pronaći nekog tko je rođen u travnju, a da je sebičan u postelji. Uz to, prilično su nezahtjevni, jer su sretni – zbog vaše sreće. Dakle, s njima ćete sigurno uživati.

Maj

To su ljubavnici koji znaju uživati na ‘najjače’. Iznimno vole dobru zabavu i malo stvari zaista shvaćaju ozbiljno. To daje laganu i seksi vibru odnosu, što mnogima može odgovarati. Odnos s njima najčešće je zanimljiva pustolovina. S takvim partnerom morate ostati posvećeni tome da uživate u zajedničkim pustolovinama i bit će vam predivno zajedno.

Juni

Ne kaže poslovica uzalud da tiha voda brege dere: Riječ je o ljudima koji su često vrlo introvertirani u javnosti, ali iza zatvorenih vrata glasni i vrlo ponosni. Ta dvostruka osobnost mnogima će biti vrlo seksi i privlačna. Na koncu, tko bi odolio tome da pored sebe ima nježnu i samozatajnu, a zapravo – vatrenu partnericu.

Juli

Ljudi rođeni u ovom mjesecu često su vrlo tajanstveni, općenito, ali i u ljubavi. Tako partner nikad ne može znati što očekivati od vas, što daje dozu intrige i podiže tenzije u odnosu. Zbog toga s njima nikad nije dosadno. Ta doza uzbuđenja održava vatru u odnosu i čini da se svako malo obnavlja privlačnost u vezi.

Avgust

Samopouzdanje ljudi rođenih u kolovozu nerijetko se tumači kao želja za dominacijom, no zapravo nije riječ o tome. Više je stvar u tome da znate što volite i ne bojite se istražiti i nove stvari. Taj manjak sramežljivosti obično privlači otvorene partnere koji će biti spremni na ‘suradnju’. Zajedno ćete napredovati i rasti. Općenito, ljubavnici rođeni u kolovozu spremni su ostati uz partnera u dobrim i lošim vremenima.

Septembar

Radoznali i brbljavi ljubavnici visoke inteligencije trebaju partnera koji zna potaknuti njihov um. Za ljude rođene u rujnu izazov je pronaći takvoga, jer su često zreliji od svoje generacije. To je prednost koju znaju cijeniti mnogi partneri i zbog koje im se često dive. No, biti u odnosu s takvom osobom nije uvijek lako. Zato cijenite partnera koji pokaže upornost.

Oktobar

Listopad je mjesec spontanih ljudi koji često spontano završe u krevetu i posve spontano vode ljubav. U duši su avanturisti skloni istraživanju svijeta, pa je važno biti otvoren prema partneru i potražiti nekog tko se s takvim pristupom životu može nositi. Ljudi rođeni u listopadu partnera stalno drže ‘budnim’.

Novembar

To su ljudi koji ne drže do pravila i radije istražuju nove stvari, no u ljubavi i intimnom životu često ste posve suprotni, tako da nerijetko ostavljate dojam sramežljive osobe. Ovako jedinstven paket je zgodan ako partner ne traži previše izazova u postelji, no kad ga zavede vaša otvorena priroda u svakodnevnom životu, sramežljivost u krevetu mogla bi ga i razočarati.

Decembar

Ljudi rođeni u prosincu u ljubavničkom odnosu često se suzdržavaju. Divlje vođenje ljubavi često je rezervirano za posebne prilike: Rođendan, godišnjicu, ili državne blagdane. Bilo bi dobro da radite na tome da budete otvoreniji s partnerom, kako biste izgradili odnos povjerenja, koji vam je jako važan. Potražite partnera koji ima zaštitničku crtu i voli davati, jer će to pomoći da zajedno istražite više nego što ste spremni istraživati sami, prenosi 24sata.hr.

