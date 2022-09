NAJVEĆI MANIPULATORI HOROSKOPA SU ROĐENI U OVA 3 ZNAKA: Da li ste na spisku?

To je vještina koju smo razvili tijekom vremena kako bismo prikrili svoje mane i preusmjerili stvari i situacije u svoju korist. Za neke je ljude to suptilna taktika koju koriste samo kada je potrebno, dok je za druge to postao uobičajen način funkcioniranja u društvu. Doznajte u kojim su znakovima rođeni najmanipulativniji ljudi.

Škorpion

Tajanstveni su, nepovjerljivi i šutljivi pa ni njihovi najbliži ne znaju što se događa u njihovim glavama. Strastveni su i intenzivnih emocija, no to vješto kriju. Kada nešto požele, pobrinut će se da im se to i ostvari. Strpljivo će danima, tjednima pa i mjesecima obrađivati osobu koju žele izmanipulirati, koja na kraju neće ni slutiti da je napravila sve baš onako kako je Škorpion isplanirao, prenosi Index.hr.

Rak

Rakovi su emocionalni manipulatori. Osjetljivi su i lako ih je povrijediti, no s vremenom su naučili da je upravo to njihovo tajno oružje. Nije im problem staviti se u ulogu žrtve jer su shvatili da na taj način dobiju ono što žele. Plačem i suzama izmamit će vaše suosjećanje. Nabijat će vam osjećaj krivnje sve dok ne popustite i ne ispričate im se, čak i ako niste napravili ništa pogrešno.

Vaga

I Vage vole manipulirati. Možda to ne rade na perfidan način kao Škorpioni, no one koriste svoj šarm i ljepotu kako bi zadobile naklonost okoline. Ne mogu podnijeti pomisao da nekome nisu drage pa će posegnuti za svim raspoloživim sredstvima, uključujući i manipulaciju, kako bi se prikazale u što boljem svjetlu. Svakome će kazati ono što želi čuti, a posebno su manipulativne u ljubavnim odnosima.

