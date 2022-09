Nije ljubav samo poljupci, čvrst zagrljaj i nježni dodiri – Mudre žene vole drugačije

Istina, to jeste jedan od načina da pokažete ljubav, ali prava ljubav je daleko od toga. Ona je mnogo dublja od te površnosti. Šta je ljubav zapravo? Da li je ljubav naša želja da nas neko strastveno voli, da ne može da zamisli svoj život bez nas, da nam posveti svaki svoj trenutak vremena?

Ne, to nije ljubav. Ovo što smo opisali naziva se egoizmom. Iako mnogi takve odnose nazivaju beskrajnom ljubavlju, to nije ništa drugo do sebičnost koju smo uspjeli i naučili da romantizujemo. Ali kako onda da razlikujemo pravu ljubav od romantizovane sebičnosti?

Kada žudite za nečijim dodirom, za fizičkom prisnošću to je strast. Želja da neko svoje vrijeme u potpunosti posveti samo vama dok sve drugo ostaje u drugom planu je čist egoizam. Želja da osnujete sa nekim porodicu je biologija, a želja da se vjenčate je očigledan pritisak društvenog uticaja.

Nažalost, ništa od toga ne predstavlja ljubav. Kada uistinu volite svim svojim srcem, vi ne želite ništa. Ljubav vas ne opterećuje. I vi i partner natavljate sa živite svoje živote, ispunjavate vaše obaveze, družite se sa porodicom i prijateljima, a istovremeno volite onog drugog.

I nije vam važno gdje je vaš partner, koliko je udaljen od vas – vi volite. Kada pronađete pravu ljubav život ne staje, bas naprotiv razvija se i nastavlja, a vi u sebi osjećate mir i sklad jer ste pronašli osobu koja je ispunila vaše srce. To vam je možda čudno, ali prava ljubav izgleda tačno tako.

Ona nije nikakav haos, nikakav nemir, nikakvo opterećenje. Sve drugačije od toga je samo strast, a ne ljubav. I zapamtite da ljubav ne možete izgraditi, ona se desi ili ne. Vi možete biti dio djetetovog života, ali ne možete ga natjerati da vas voli. Isto je i sa partnerom.

Ljubav nema svoj rezultat. Ona je samo jedan prijatan i umirujući osjećaj koji obuzima vaše tijelo i dušu kada volite. I to je sve što vam treba. To je najljepši osjećaj koji možete da osjetite. Nažalost, potrebne su godine da stasate u osobu koja zna šta je ljubav,piše Infpult

