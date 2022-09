LJUDI ROĐENI OD 1965. DO 1980. PRIPADAJU GENERACIJI X: Po mnogo čemu su posebni, a jedna stvar ih izdvaja od ostalih!

Svi znamo ko su milenijalci, djeca rođena u periodu od 1981. do 2000. godine, a da li znate ko je generacija X? To su svi rođeni u periodu od 1965. i 1980. godine, između milenijalaca i posleratne generacije. Odrastali su u višečlanim porodicama, u godinama razvoja i napretka, sa dosta lične slobode, što je u velikoj meri uticalo na to kakvi će postati kao odrasli ljudi.

Po čemu se razlikuju od drugih?

Nezavisni su

Okolnosti u kojima su odrastali učinile su ih samodovoljnim i snalažljivim. Oni su individualisti jer su navikli da se brinu o sebi još pre nego što su zakoračili u svet odraslih. Roditelji ih nisu vodili u školu niti s njima radili domaće zadatke, radili su i kućne, ali i poslove u polju ili oko domaćih životinja. Nisu bili toliko zaštićeni kako generacije koje su odrastale dvadesestak godina kasnije. Veoma cijene slobodu i pokušavaju sami da prevaziđu izazove na koje u životu nailaze. Vole da budu samostalni i na poslu koji obavljaju, jer tako daju najveći doprinos.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Generacija X teži da razvije ravnotežu između vremena provedenog na poslu i slobodnog vremena koje posvećuje porodici i žele da slijede svoje ciljeve. Imaju jak preduzetnički duh i vještine da sami vode svoje poslove.

Fleksibilni su

Pripadnici generacije X dobro se prilagođavaju promenama, nisu navikli da se “ušuškavaju” u prividnu sigurnost, što je velika prednost, pogotovu u radnom okruženju.

Prvi tehnološki pismeni

Generacija X je odrastala tokom prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju, naročito oni koji su rođeni krajem sedamdesetih. Spremni su da uče, da savladavaju nove vještine. Oni su generacija koja je obučena da radi i ručno, na staromodan način, kao i na računarima, što ih čini konkurentnijim. prneosi “Novi“.

