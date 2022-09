HOROSKOP ZA 1.SEPTEMBAR: Bik u ljubavnom sukobu, Vodoliji stižu lijepe vijesti, a vama?

Ovan

Dnevni horoskop za 1. septembar 2022. godine vam predviđa brojne neplanirane troškove. Ne paničite, pomoć vam stiže od člana porodice sa kojim ste nedavno obnovili kontakt. Danas je važno da se fokusirate na cilj, pa nema potrebe da brinete o manjim preprekama. Poziv od osobe iz prošlosti može da obnovi staru romansu.

Bik

Vaša tvrdoglavost vas je nebrojano puta koštala u životu, ali danas može da se isplati. Iako vas ubeđuju u suprotno, ne odustajte od svoje ideje jer donosi novčani dobitak. Sukobi sa partnerom su sve češći, čini se da nemate iste ambicije. Razgovarajte i dobro razmislite šta želite na privatnom planu.

Blizanci

Ne dopada vam se to što vam drugi nameću stavove i mišljenja “kako treba da postupite”. Ipak, trebalo bi da obratite pažnju na savet starije osobe, potpuno bi vam promenio ugao gledanja. Ukoliko želite da postignete bolje rezultate, potrebno je da se više potrudite. Prija vam društvo “zabranjene” osobe, avantura vrlo lako može da preraste u stabilnu vezu.

Rak

Danas možete da očekujete primamljivu poslovnu ponudu, ali imate osećaj da je reč o “maču sa dve oštrice”. Niste sigurni da li da se vodite srcem ili razumom, pa pustite vreme da odradi svoje. Ne izbija vam iz glave osoba koju ste nedavno upoznali preko zajedničkih prijatelja, pozovite je na kafu.

Lav

Finansijskim brigama konačno dolazi kraj, rešili ste da se aktivirate više nego ikada kada je posao u pitanju. Vaš trud donosi i veću zaradu, pa ćete ubrzo rešiti dugove koji vam dugo predstavljaju teret. Lepa vest donosi slavlje u vašoj porodici, opustite se i uživajte. Zaslužili ste!

Devica

Dnevni horoskop za 1. septembar 2022. godine vam predviđa konflikt sa poslovnim saradnicima, pametnije je da se danas malo primirite. Bićete skloni raspravi, ali pokušajte da ne reagujete ishitreno. U redu je da iznesete svoje želje i potrebe, ali kroz normalan razgovor. Prija vam solo status, a večerašnji flert je zagarantovan!

Škorpija

Vreme je za veliki povratak kada je posao u pitanju. Odmor vam je bio potreban više nego ikada i sada ste konačno spremni za nove i sjajne rezultate! Dajte sve od sebe ovih dana jer vam uskoro sledi napredak koji će vas oduševiti! Ukoliko ne želite kontakt sa bivšim partnerom, jasno mu stavite do znanja.

Strelac

Imate osećaj da sve što započnete, ne ide kako treba. Potrudite se da svačiju situaciju sagledate iz tuđeg ugla, to može da vam pruži rešenje koje do sada niste videli kao moguću opciju. Obratite pažnju na snove, takođe mogu da vam pomognu u svojim ciljevima. Danas vas čeka jedno lepo iznenađenje od partnera, cenite to.

Jarac

Razočarani ste jer ste mislili da ćete do danas više postići, ali sve je do vas. Danas izbegavajte potpisivanje važnih ugovora i obratite pažnju na to kome odajete svoje ideje unapred. Neko od saradnika nije potpuno iskren prema vama, a to može da vas košta. Nedostaje vam bivša ljubav, pozovite je.

Vodolija

Ne prijaju vam promene koje stižu, ali nemojte unapred da se uzbuđujete. Budite strpljivi, jer ako sada pregurate sve ono što vam se ne dopada, stiže nagrada. Biće sve kako ste zamislili, ali potrebno je da prođe neko vreme. Osoba sa kojom dugo imate kontakt može da vas iznenadi dolaskom.

Ribe

Dnevni horoskop za 1. septembar 2022. godine vam predviđa probleme sa nadređenima, jer danas nikako ne trpite autoritet. Kako dan odmiče, bićete sve bolje raspoloženi, a tome će doprineti i prijatelji i porodica. Organizujte neko putovanje, porodica želi da što više vremena provedete sa njima.

