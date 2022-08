Jasni pokazatelji licemjernog prijatelja

Važno je da naglasimo da licemjerje nije osobina sa kojom se čovjek rodi, već naprotiv – tokom našeg životnog razvoja steknemo tu osobinu. Licemjerje je, po pravilu, sebično laskanje ljudima da bi se došlo do nekih vlastitih ciljeva.

Elena, psihoterapeutkinja navela je glavne znakove, oblike i karakteristike licemjerja. I ono što joj još važnije od prepoznavanja licemjera je način kako da se ponašamo u blizini te osobe. Elena nam je i to objasnila u 10 tačaka.

1. Kod licemjernih ljudi riječi i djela nisu u sintezi. Licemjerne osobe se vrlo lako razbacuju riječima, ali kada treba da urade ono što su rekli onda se ništa ne dešava. Ipak, čak i za neispunjena obećanja spremni su da nađu hiljadu izgovora.

2. Oni vrlo lako laskaju drugima. Budite oprezni kada vas neko, za koga sumnjate da je licemjer, hvali. Oni hvale najčešće samo da bi došli do svoje lične koristi. 3. Zvanično licemjerni ljudi nikada ne griješe. Oni sve uvijek rade dobro, oni su uvijek u pravu, a krivce za njihove greške i propuste uvijek pronađu u nekom drugom.

4. Licemjerni ljudi su često skloni tome da od sebe naprave žrtvu. Umiju da budu vrlo teatralni. To vas može zbuniti, pa zaista možete da im povjerujete u ulogu žrtve. 5. Ekstremna sebičnost. Oni su za sebe najbolji i jasno će vam to dati do znanja.

Hvaliće sebe do iznemoglosti, veličaće svoje postupke i sopstvena dostignuća. Ako se ne složite sa njima i ne pridružite se njihovom laskanju sebi izbrisaće vas iz svog života. 6. Licemjerni ljudi ne čuvaju tajne.

Ukoliko sa nekom vašom tajnom mogu da ostvare neku korist za sebe, neće ih biti briga što je u pitanju vaša tajna. 7. Pored takvih ljudi često osjećate napetost bez da oni kažu ili učine bilo šta loše. Da li ste se nekad pored neke osobe osjećali nervozno ili iznervirano iz čista mira? Upravo to se dešava kada ste u blizini licemjerne osobe.

8. Oni ipak ne žele da uvijek ispadnu loši pa, s obzirom da znaju da procijene trenutak, oni često ponude pomoć u momentu kada znaju da ćete ih odbiti. 9. Za licemjere ne postoje prijatelji, nego samo korist. Ako ne donosite korist licemjernoj osobi ona nema potrebu da vam bude prijatelj. 10. Gestovi osobe koja manipuliše su napeti jer će se truditi da ne pokaže svoje licemjerne ciljeve,piše Infpult

Facebook komentari