15 znakova da se nekome jako sviđate, već pri upoznavanju

Svi se možemo osjećati nesigurno kad započnemo nove veze, pitamo se sviđamo li se nekome doista. Nitko od nas nije čitač misli, ali naše ponašanje može dati prilično jasnu sliku o tome kako se osjećamo.

Srećom, postoje neki znakovi koji jasno odgovaraju na ova pitanja i mogu suptilno ljudima dati do znanja što netko doista osjeća prema njima.

Slijede malo poznati znakovi na koje treba obratiti pozornost u novim vezama:

1. Smjer njihovih stopala

Ako su stopala čovjeka s kojim pričate okrenuta prema vama, to može pokazati da je zainteresiran za vas.

– Otvoreni govor tijela pokazatelj je da je netko znatiželjan i pažljiv prema vama – kaže licencirana terapeutkinja Shamyra Howard. Ostali znakovi mogu uključivati ​​naginjanje prema vama s opuštenim ramenima i neprekriženim rukama.

2. Vidite njihove ruke

Kad je nekome ugodno u vašoj blizini, obično možete vidjeti njihove ruke – ne drži ih u džepovima ili prekrižene na prsima ili spojene na stražnjici. To bi mogao biti odličan pokazatelj da se partner osjeća sigurno i povezano s vama.

3. Naginjanje glave tijekom razgovora

Ako vaša simpatija naginje glavu u stranu dok vas sluša kako pričate, to može biti dobar znak. Naginjanje glave može pokazati da su znatiželjni i koncentrirani na to što govorite.

4. Ruke su im vlažne

Mogli bismo pretpostaviti da to samo znači da je nekome vruće ili da se pretjerano znoji, ali to zapravo može biti pokazatelj stresa i nervoze. To što je čovjek nervozan je znak da bi mogao biti jako zainteresiran za vas i da ne želi ništa zabrljati, što je dobar znak da mu je stalo!

5. Spotiču se o svoje riječi

Drugi način na koji bi netko mogao odati da je nervozan je ako se spotakne o svoje riječi – pogotovo ako je obično samouvjeren ili u središtu pozornosti.

– Kada znate da su inače jako elokventni ili da imaju samopouzdanja voditi razgovor, a sad odjednom zamuckuju i ne znaju što bi rekli ili teško prate nit razgovora, to bi mogao biti znak interesa za vas – kaže stručnjakinja za veze.

6. Stoje ili sjede blizu vas

Ako stoje nekoliko centimetara od vas u situacijama kad ste zajedno, moguće je da jednostavno ne mogu odoljeti porivu da vam budu što bliže. Ako se ne boje bliskosti i jasno izraze svoju želju da budu s vama (ali ne na jeziv način), to je vjerojatno dobar znak.

7. Tijekom smijanja otkrivaju puno zubi

Mnogi od nas prestanu se smijati na način da nam se vide prednji zubi kad navršimo 5 godina, osim ako nismo super sretni. Dakle, ako je netko istinski sretan, neće se truditi pokriti prednje zube kad se smije.

8. Proučavaju vaše cijelo lice

Neprekidni kontakt očima može potaknuti nelagodu kod ljudi. Dakle, ako većinu vremena provode proučavajući vaše usne, oči, nos ili bilo što drugo – to je jasni pokazatelj da im se sviđate.

9. Oblizuju usne (na sladak način)

Znanost kaže da kada vas netko privlači, vaša usta proizvode više sline. Dakle, vaša bi simpatija mogla oblizati usne ili ih stisnuti kad su u vašoj blizini ako su jako zainteresirani.

10. Ostvaruju fizički kontakt

Fizički kontakt može biti dobar način da provjere kako reagirate na njihov dodir. Dakle, mali izgovori za kontakt, poput dodirivanja koljena ili stavljanja kose iza uha, mogu značiti da vam žele biti bliže.

11. Dodiruju grlo

Grlo je dio tijela koji predstavlja komunikaciju i ranjivost. Dakle, ako dodirnu ovo područje dok komuniciraju s vama, to bi moglo nešto značiti. Na primjer, to bi mogao biti znak da su zainteresirani za vas i da se brinu hoće li se prikazati na pravi način.

12. Izdvajaju vas iz grupe

U grupnim situacijama pronalaze načine da provedu trenutke s vama. To bi moglo biti postavljanje izravnih pitanja ili samo odgovaranje na nešto što ste rekli. Smijanje vašim šalama, gledanje direktno u oči i vođenje razgovora jedan na jedan također su pokazatelji da im se sviđate.

13. Dosljedni su u komunikaciji

Dosljednost u komunikaciji odličan je pokazatelj zainteresiranosti. Održavanje kontakta ključno je za izgradnju odnosa, tako da ne bi trebali ‘nestati’ na dulja vremena, a zatim se vratiti bez objašnjenja.

14. Crvene se oko vas

Crvenilo je iskrena reakcija na uzbuđenje ili dobivanje doze adrenalina. Stoga, to može biti uobičajeni znak da vas netko privlači – osjeća se ‘uhvaćeno’ jer pokazuje znakove, da je uzbuđen zbog druge osobe piše Brightside.

15. Često se zajedno smijete

Smijeh je način uspostavljanja intimnosti, odnosa i veze s nekim. Dakle, ako se ovo često događa između vas, to može značiti da im se jako sviđate. prneosi 24sata

