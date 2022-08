Sanjate često se*si snove? Evo šta to znači i šta vas tačno muči

Iako je i sam jednom rekao da je sanjati cigaru u snu ponekad samo znak želje da želite zapaliti, utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud bio je uvjeren da snovi odražavaju potisnute želje i nagone te da se mogu povezati s onim primarnim, seksualnim nagonom. Tako je u snovima obično tražio određene simbole koji se mogu povezati sa seksualnošću.

Njegovi su učenici s vremenom su odmakli od te ideje i prestali svoditi snove samo na puke falusne simbole, a novije znanstvene teorije kažu da snovi općenito predstavljaju odraz problema koji nas muče u svakodnevnom životu, kao i dilema i pitanja s kojima smo suočeni. Tako stručnjaci danas smatraju da snove ne možemo tumačiti samo na temelju općenitih simbola, nego ih treba staviti u kontekst okolnosti, navika te odnosa koje određena osoba ima, kao i s detaljima oko problema kroz koje čovjek prolazi, pa sve do miljea i kulture kojoj pripada.Dobra je vijest da prevladava stav da se isti kriterij treba primijeniti i na one ‘škakljive’, odnosno seksi snove.

Neka istraživanja pokazuju da je 95 posto ljudi barem jednom u životu sanjalo seksualne snove, dok oko osam posto žena i muškaraca takve snove doživljava svakodnevno, odnosno svake noći. Pa, ako seks u snu obično nije ‘samo seks’, nego dublja poruka o skrivenom dijelu vaše osobnosti, zanimljivo je vidjeti kako stručnjaci tumače neke od najčešćih situacija u kojima se ljudi zateknu u snovima:

Seks sa šefom? Ovisi je l’ s maženjem ili bez njega!

Ako ste se u snu odjednom našli u ‘vrućoj’ sceni sa svojim šefom, možda nije tako strašno kao što izgleda: Moderna psihologija tvrdi da bi šef mogao predstavljati aspekt vaše osobnosti koji želi biti uspješniji, osim ako se ne radi o nekome tko vas na poslu cijelo vrijeme maltretira i straši.

Međutim, ako se takav san dogodi u vrijeme kad vam ‘uleti’ ponuda za drugi posao, to bi mogla biti podsvjesna poruka da je vrijeme da odete, posebno ako je šef u vašem odnosu u snu bio dominantan. Tim snom vam podređeni dio vaše osobnosti javlja da je spreman preuzeti novu ulogu.

S druge strane, ako je san o odnosu s nadređenim započeo romantičnom večerom, nježnostima, dugom predigrom i razgovorom punim razumijevanja, pa ste se nakon seksa još malo mazili, to bi mogao biti znak da među vama postoji neriješen sukob o kojemu morate porazgovarati.

Ako se tijekom tog sna jave određene emocije, u tumačenju pažljivo promislite o njima, jer se upravo u njima često krije odgovor na pitanje koliko bi takav razgovor mogao biti uspješan. Dakle, ako vas u snu među plahtama sa šefom preplavila ljubav, stvari bi se uživo mogle razviti dobro, u zajedničku korist. Ako, pak, osjetite da ste prisiljeni na seks, ili vam se nešto u odnosu zgadilo, možda ćete biti u situaciji da druga strana iskoristi vaše slabosti i da vam rješenja ne budu u korist.

Seks s bivšim? Možda vam novi partner ne ugađa dovoljno

Seks s bivšim partnerom česta je tema seksi snova, pa je dobro naglasiti: Kad se dogodi takav san, on najčešće ne govori ništa o tome želite li seks s bivšim ili ne. To samo može biti znak da još imate neke nedovršene osjećaje prema njemu ili njoj, odnosno da se borite s tugom zbog prekida. No, može biti i znak ljutnje zbog nekih poteza bivšeg partnera u prošlosti koji se možda ponavljaju i u novoj vezi, zbog čega osjećate nesigurnost, Zato se u snovima “vraćate” bivšem s kojim ste sve to prošli, sa željom da nekako ‘riješite’ problem.

E, sad, ako vas je tijekom seksa s bivšim u snu zatekao novi partner, podsvijest vam vjerojatno signalizira da niste načisto s novom vezom te da biste trebali preispitati osjećaje. No, seks s bivšim može biti i samo poveznica s nečim iz tog razdoblja što vam nedostaje. Na primjer, ako vam je bivši partner rado ugađao s nekim sitnicama, a novi nema taj običaj, muči vas želja da se u tom smislu promijeni i preuzme neke dobre navike bivšeg.

Ako je, pak, riječ o ljubavniku iz studentskih dana koji su bili povezani s velikom dozom slobode da radite ono što želite, možda je stvar ‘samo’ u tome da priželjkujete više slobode za sebe. Pogotovo ako se u snu osjećate sretno i slobodno, te ako se tijekom seksa puno smijete i dobro zabavljate.

Seks sa strancem? Možda su brige i strah pred nepoznatim

Jednu noć sanjate seks sa strancem u trgovini, iduću s profesorom matematike u školi, pa se onda ‘opalite’ s vozačem autobusa? Nije problem u želji za promiskuitetom, nego vas vjerojatno muči nedostatak uzbuđenja u postojećem odnosu.

No, to isto tako može simbolizirati i strah od budućnosti, odnosno nečeg nepoznatog s čime ste upravo suočeni. Možda biste trebali preseliti u drugi dio grada? Podsvijest je opterećena brojnim pitanjima: Kako ćete organizirati preseljenje, kako ćete se snaći u novoj sredini, koji vas problemi čekaju s majstorima koji uređuju stan, hoće li ispoštivati rokove, hoćete li imati problema sa susjedima… Svako od tih pitanja na svoj način čini vas nesigurnima i dovodi pred stranca, s kojim se iz noći u noć ‘obračunavate’ među plahtama.

Seks s Clooneyem? To bi mogla biti želja da prošetate ‘crvenim tepihom’

Ako ste u snu uživali u seksu s Georgom Clooneyem ili nekim njegovim podjednako atraktivnim i bogatim zavodnički nastrojenim kolegom iz Hollywooda, bravo! Uspjeli ste u onome što priželjkuje većina žena u svijetu. No, šalu na stranu, san o tome da se seksate baš s njim možda je ‘samo’ znak da je Clooney tip muškarca kakvog tražite i rado biste to ponovili i s nekim Đurom koji izgleda slično njemu, ako se pojavi pred vama.

Naravno, nije sve uvijek jednostavno, pa seks sa Clooneyem u snu može značiti i da duboko u sebi sanjate o tome da i sami postignete veće priznanje, slavu, bogatstvo ili da ojačate svoj društveni status. Jer da se pojavite u društvu s Georgeom pod rukom – gdje bi vam bio kraj?! Da, da, na crvenom tepihu sigurno. .

Seks sa suprotnim spolom? Možda niste načisto s nekim aspektom svoje ličnosti

Seks sa strancem suprotnog spola u snu ima veze i s ravnotežom vaše ličnosti, odnosno ravnotežom muškog i ženskog aspekta vaše osobnosti. To može biti i znak manjka nekih ženskih ili muških osobina koje želite razviti, odnosno osjećate da vam nedostaju.

Na primjer, ako je žena s kojom imate odnos u snu izrazito nježna, možda osjećate da niste dovoljno nježni prema svojoj djeci ili partnerici. Ako ste u seksu u podređenom položaju, možda vam u stvarnom odnosu smeta uloga koju imate, bilo da je riječ o tome da ste dominanti, pa su sve odluke na vama, ili podređeni, pa ne možete doći do izražaja.

Ako razmislite o emocijama koje su se javile u snu, mogli biste doći i do preciznijeg odgovora na pitanje što vam točno smeta i što biste željeli promijeniti.

Neobično iskustvo s vlastitim partnerom? Imate potrebu mijenjati ga

Ako sanjate odnos s vlastitim partnerom koji se po nečemu bitno razlikuje od vašeg uobičajenog iskustva u krevetu, možda su to vaše skrivene želje. Na primjer, ako ste uvjereni da nikad ne biste pristali na odnos utroje, a u snu se nađete u toj situaciji, moguće je da vas ta pomisao ipak uzbuđuje, pa razmislite o tome.

Ako se, pak, u snu dogodi da pokušavate nametnuti partneru odnos koji mu se ne sviđa i prosvjeduje zbog toga, možda je stvar u tome da ga imate potrebu promijeniti, a ne znate na koji način razgovarati o tome. Na primjer, ako vam smeta što je vaš partner jako neuredan, u snu biste mogli tražiti da se u potpunosti podredi vašim zahtjevima u krevetu, dok borba oko toga sugerira da neke od tih stvari možda i nećete moći lako riješiti.

Homoseksualni odnos mogao bi ukazivati na potrebu za razumijevanjem

Ako sanjate osobu istog spola u seksi okruženju, ili imate odnos s osobom istog spola, to ne znači odmah da imate homoseksualnih sklonosti. Moguće je da priželjkujete više razumijevanja u trenutačnoj vezi i da od partnera očekujete da bude pažljiviji prema vama.

Homoseksualni odnos s dobrim prijateljem u snu često je znak nesigurnosti koja je vezana uz prijateljstvo. Problem može biti i u maloj dozi ljubomore, zbog neke prijateljeve osobine ili talenta koji biste i sami voljeli imati.

Varate partnera u snu? Možda ste samo malo ljubomorni

Sramite se sna o seksu s muževim prijateljem ili supruginom prijateljicom? Nije (uvijek) stvar u tome da želite prevariti partnera. Takav san može potaknuti i neka osobina zbog koje tu osobu želite i za svojeg prijatelja. Moguće je i da postoji doza ljubomore zbog odnosa koji ima s vašim partnerom, pa posredno želite ‘sudjelovati’ u toj vezi.

Na primjer, san o seksu s najboljim prijateljem vašeg partnera može biti znak da vam je žao što vas ne žele pozvati na svoja muška druženja subotom, nakon kojih su uvijek dobro raspoloženi i danima imaju anegdota za prepričavanje uz koje se smiju.

Silovani ste u snu? Možda vam je ugroženo samopouzdanje

Ako ste doživjeli silovanje u stvarnom životu, potražite stručnu pomoć. No, ako ono što doživite u snu nije stvarno iskustvo, to je znak da nečije ponašanje ugrožava vaše samopoštovanje te da se morate suprotstaviti tome. No, osoba koja vas siluje u snu ne mora biti i ona koja vas ugrožava, to može biti i netko tko gleda kako vas siluju, ili je to, na primjer, naredio.

Razmislite o tome koje su osobine u snu naglašene kod silovatelja i potražite osobu koja ima takve osobine u vašem okruženju.

Prevara u snu? Odaje vašu nesigurnost

Prevara u snu najčešće nema veze sa željom da stvarno prevarite partnera, nego s nesigurnošću i tjeskobom zbog osjećaja da ste partnera nečim povrijedili te da više ne možete biti sigurni u odnosu. Razmislite o tome trebate li se za nešto ispričati ili iskupiti i učinite to.

San u kojemu partner vara vas može označavati nesigurnost, strah od samoće, želju za pažnjom ili bojazan od neispunjavanja tuđih očekivanja.

Čudne genitalije ukazuju na krivnju i strah

Kad u snu postoji nešto čudno vezano uz genitalije (žena s četiri dojke, penis koji je ogroman i slično), možda imate problema s oslobađanjem kreativnosti ili vas muči nekakva krivnja i strah koji su povezani s vašim seksualnim životom.

Kad žena sanja o tome da ima muške spolne organe, i obrnuto, često ima problema s prihvaćanjem muškog ili ženskog dijela svoje osobnosti. Kombinacija oba spolovila može biti i znak sklada između muškog i ženskog dijela vaše osobnosti.

Seks s nekim tko vam je odbojan? Nešto ipak volite kod njega

Sanjate li vrući seks s nekim tko vam je u stvarnosti odbojan (nije stvar samo u fizičkoj privlačnosti, nego u tome da su vam odbojne i neke njegove osobine), to upućuje na “borbu moći”. U snu nastojite preuzeti kontrolu, tako da vodite ljubav onako kako vama odgovara.

Druga je mogućnost da je riječ o osobi koja možda ipak ima neku osobinu koju biste voljeli imati i sami, podsvjesno divljenje. Razmislite o okolnostima u kojima se taj seks dogodio, kao i o emocijama koje su se javile, jer vas to može odvesti do odgovora.

Oralni seks upućuje na sputanu kreativnu energiju

Primanje ili pružanje oralnog seksa označava volju za poklanjanjem i primanjem užitka. Također, simbolizira kreativnu energiju, no ako u snu postoji osjećaj krivnje nakon takvog odnosa, to može značiti i da biste s partnerom trebali porazgovarati o seksualnim željama.

Ako u stvarnosti niste ljubitelj oralnog seksa, a u snu ste beskrajno uživali, stvar je možda u tome da osjećate kako je vaša kreativna energija previše sputana. Možda biste trebali stati pred štafelaj, ili se uhvatiti nekog instrumenta, odnosno poraditi na tome da se ostvarite u polju u kojem želite.

Dominacija predstavlja potrebu za višom razinom duhovnosti

Ako vam u snu nije svejedno tko je gore i tko vodi igru, to predstavlja potrebu za kontrolom u stvarnosti. Ako je riječ o seksu u kojem se “borite” za to da preuzmete kontrolu, razmislite o tome tko vas u stvarnom životu sputava u ostvarivanju ciljeva.

No dominacija može označavati i da se uzdižete na višu razinu duhovnosti.

Masturbacija predstavlja želju za senzualnošću

Samozadovoljavanje u snu često predstavlja neizražene seksualne želje i potrebe. No može upućivati i na to da biste trebali uložiti više truda u odnos ili pojačati brigu o sebi u osjećajnom ili senzualnom smislu (ne nužno i seksualnom). Ako u snu gledate samozadovoljavanje drugih, to otkriva strah i zabrinutost zbog vlastitih seksualnih “kočnica”.

Seks u javnosti može upućivati na strah od kritike

Česte kritike koje dobivate od roditelja, partnera ili prijatelja mogu potaknuti snove o seksu na javnome mjestu. No to može biti i znak straha od izloženosti vašeg odnosa i osjećaja sudu drugih ljudi.

Također, taj san može upućivati na osobu koja neće pristati na odnos koji bi možda bio teško prihvaćen u njenoj bližoj okolini.

Prepreke su ugroza za vezu

Ako u snu tražite mjesto na kojem biste se prepustili strastima s partnerom, ali stalno nailazite na prepreke, moguće je da je u vašoj vezi nestalo intimnosti. No ako ste sretno zaljubljeni, prepreke u snu upućuju na zajednički problem koji koči vezu. To može biti nemoguća rodbina, kredit za stan, to što partner ne može pronaći posao…

San o tome da ste podbacili znak je frustracija

Ako u snu ne možete doživjeti vrhunac, vjerojatno prolazite kroz određene frustracije, osjećate se tupo i prazno ili ste nečime veoma nezadovoljni.

To ne mora imati veze sa seksom, odnosno najčešće nema. Ejakulacija u snu predstavlja gubitak snage i energije.

Golotinja upućuje na strah od razotkrivanja

Misionarski položaj u snu kao i na javi – simbol dosade

Standardni misionarski položaj može simbolizirati da vam je dosadno, odnosno da niste zadovoljni svojim seksualnim životom ili svojim životom u cjelini. S druge strane, sado-mazo odnos u snu može upućivati na želju da to doživite, ali i na to da ste općenito skloni dopustiti da vas ljudi ranjavaju, ili volite ranjavati druge, nevezano uz seksualni aspekt. No, to može simbolizirati i emocionalno ili fizički uvredljiv odnos.

Spavate u tuđem krevetu ? Možda je i partner u stvarnom životu pogrešan

San o tome da spavate u krevetu nekog stranca (i u vama nepoznatom krevetu) može upućivati na žaljenje ili brigu zbog izbora seksualnih partnera, ili buđenje nekog dotad nepoznatog aspekta vaše seksualnosti.

Nenamješten krevet upućuje na osobu koja ima osjećaj da je neoprezna pred partnerom, dok uredno složen krevet na koji izbjegavate sjesti u snu može upućivati na osobu koja je u seksu pomalo kruta, prenosi 24sata.hr.

