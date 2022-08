BIZARAN SLUČAJ NA POZNATOJ PLAŽI: MORSKI PAS NAPAO MUŠKARCA I SPASIO MU ŽIVOT

U julu 2015. Eugene je plivao uz obalu Huntington Beacha u Kaliforniji te je u jednom trenutku osjetio snažan udarac na leđima. Po izlasku iz mora na leđima je primijetio posjekotinu dugu oko 30 centimetara, a njegova djevojka kazala je kako je u jednom trenutku ugledala peraju morskog psa.

Osjećao sam se kao da me je udarila tona cigli, kao da me je neko udario bičem. Nikada me ništa nije tako udarilo – rekao je Finney, prenosi New York Post.

Ubrzo nakon susreta s velikom bijelom psinom Finney je teško disao i osjećao snažnu bol u prsima te je potražio ljekarsku pomoć. Rendgenske snimke otkrile su da Finney ima tumor na desnom bubregu, nakon čega su mu ljekari odstranili tumor i oko 20 posto njegova bubrega.

Inače nikada ne bih otišao na pregled. Ovo je očito bio jedini pravi način da saznam kako se tumor širi. Počeo bih gubiti na težini, razbolio bih se, ali tada bi bilo prekasno. Kada bih mogao pronaći ovog morskog psa i zagrliti ga, to bih učinio – zaključio je Finney. prneosi “Hayat“.

