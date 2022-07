Ispovijest profesora kojeg je napala velika bijela ajkula: “Kad me ispljunula udario sam je”

Bruemmer je rekao da se nalazio otprilike 135 metara dalje od plaže kada ga je psina ugrizla za bedro i trbuh, podigla u zrak te ga zatim tresnula o vodu.Kako je otkrio u videu koji je objavio Medicinski centar Natividad u Salinasu u Kaliforniji, psina ga je nakon toga “ispljunula”.

Ronilac otkrio šta uraditi ako vas napadne ajkula: Ovo su kardinalne greške

“Nisam tuljan”, rekao je Bruemmer, inače penzionisani profesor s Fakulteta Monterey Peninsula.

“Psina je mislila da sam tuljan. Mi nismo njihova hrana”, dodao je.

“Gledala me, bila je odmah do mene. Pomislio sam da bi me ponovno mogla ugristi pa sam je odgurnuo rukom i udario nogom. Nakon toga je otišla”, ustvrdio je Bruemmer, piše Jutarnji.

Kirurg Nicholas Rottler rekao je da su zubi psine za jedan milimetar promašili važnu arteriju u Bruemmerovom tijelu. Unatoč tome, umirovljeni je profesor prošao bez ozbiljnijih ozljeda.

“Moglo je završiti mnogo gore”, rekao je Rottler.

Nakon što ga je psina napala, Bruemmer je dozvao upomoć. Ubrzo su ga spasili veslač i veslačica na daskama te surfer.

Umirovljeni je profesor rekao da je u Medicinskom centru Natividad primio 28 jedinica krvi. Bruemmer je prilikom izlaska iz bolnice zahvalio djelatnicima centra i donatorima krvi koji su mu spasili život.

Bruemmer je prilikom izlaska iz Medicinskog centra Natividad na sebi imao majicu na kojoj je pisalo “Preživio sam napad velike bijele psine”

