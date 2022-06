OVO SU NAJLJUBOMORNIJI ZNAKOVI ZODIJAKA: Djevica će vas uništiti nakon raskida – evo šta rade ostali znakovi

Ali to ne znači da će to učiniti otvoreno jer je izuzetno nesigurna i neće se izlagati mogućem gubitku. Lav će vam biti gorki neprijatelj ako ga odlučite izdati. Razmislite o početku odnosa s njim ako nije zauvijek.

Kada bi mogli saznati najpoželjnije aspekte osobe koju želimo, bez sumnje bi to bio dar. Ali, iako to izgleda komplicirano, istina je da trebamo samo mali dio informacija, a njih vam može pružiti – zodijak.

Pomoću njega možemo saznati hoće li ta osoba biti ljubomorna ili je, naprotiv, s njom moguć miran suživot.

1. Ovan

Ovnovi su obično najmanje problematični kada se radi o partnerstvu. Nevjerojatno su tolerantni i razumni pa je moguće, kada dođe vrijeme, s njima ostvariti dijalog.

Vaše samopouzdanje je ekstremno, ali morate imati na umu da ako doživite neuspjeh, neće vam biti lako vratiti ono što ste imali. Ovnovi obično nisu ljudi koji vole davati druge šanse, tako da je bolje nikada ih ne iznevjeriti.

2. Bik

Bik je, s druge strane, vrlo gorljiv. Ne vjeruje nikome pa čak ni svojim prijateljima i rodbini. On je uvjeren da svatko želi ukrasti njegovog partnera pa će se stoga često služiti raznim prijetnjama.

I najgore od svega – ako otkrije da je doista nešto skriveno, strašno je osvetoljubiv. Ali imajte na umu da je također strašno pažljiv pa se nećete osjećati napušteni.

3. Blizanci

Blizanci su ljubitelji slobode. Njima se u glavi ne mota ideja nevjere, tako da niti ne razmišlja o tome kao o nekoj mogućnosti. Oni su dobri saveznici i moćni partneri.

Ako slučajno smatrate da je vaš odnos došao do kraja, oni to mogu razumjeti i vratit će se bez problema u svoj samački život. Vi samo morate imati na umu da ako ga pustite, vrlo teško ćete ga vratiti natrag.

4. Rak

Rak je jedan od najljubomornijih znakova. No, to je obično iz dobrih razloga. Oni obično ne počinju stvarati sukobe bez stvarnog uzroka koji ih potiče na to. Uglavnom zato što obično već od samog početka veze daju sve, ne podupiru ideju da ih netko izda.

Međutim, oni imaju tendenciju biti ljudi koji poklanjaju nove mogućnosti, iako nikada ne zaborave što se dogodilo. Ono što vam mora biti jasno je da je za njih nevjera nešto što se nikako ne uklapa u njihove planove.

5. Lav

Lavovi znaju biti vrlo egocentrični. Sve se obično vrti oko njih, stoga dobro razmislite jeste li skloni riskirati napad ako se odlučite započeti vezu s drugom osobom, čak i ako je to nešto vrlo prolazno.

Lav će vam biti gorki neprijatelj ako ga odlučite izdati. Razmislite o početku odnosa s njim ako nije zauvijek.

6. Djevica

Djevica smatra da je svaka osoba koja izda njihov odnos meta koja mora biti uništena. Ali to ne znači da će to učiniti otvoreno jer je izuzetno nesigurna i neće se izlagati mogućem gubitku.

Jednostavno će početi obavljati sve vrste manevara kako bi se mogla odvojiti od tih osoba. Morate biti pažljivi s njima.

7. Vaga

Vage su s druge strane osobe iznimno sigurne u svoje mogućnosti. Problem na koji možete naići u vezi s njima je to da imaju tendenciju tražiti druge parove zbog njihove društvene prirode.

Morate kontrolirati svoje pokrete, bez da dođe do pretpostavke o špijunaži. I trebali bi se potruditi da date sve od sebe da vas smatra osobom dovoljno dobrom za sebe.

8. Škorpion

Škorpioni su ljubitelji problema. Ako ih ima, potiču ih, ako ih nema, oni ih izmisle. Sve će napraviti kako bi došli središte pažnje i sasuti vam u lice, jednom u budućnosti, što ste im učinili.

Naravno, ako se sve otkrije kao velika istina, nemojte niti pomišljati moliti za oprost, jer se čudo druge prilike neće dogoditi. A ako se nekako ipak to i dogodi, budite spremni slušati o onome što ste učinili.

9. Strijelac

Strijelci obično imaju vrlo neodređene odnose. Njihova narav potiče ih da budu strahovito sigurni, iako zapravo osjećaju nešto sasvim suprotno. Uvijek pokušajte biti jasni kada se želite družiti s nekom trećom osobom, jer ona će zasigurno biti meta koju će promatrati, čak i ako vam kažu i ponove da možete biti sami s tim prijateljem.

Nikad nećete znati što misle. Sada je vrijeme da se zapitate jeste li već pronašli pravu osobu ili možda želite provjeriti sve znakove koje smo naveli. Možda ćete se iznenaditi.

10. Jarac

Promjene kroz koje Jarac prolazi vrlo su proturječne. U početku, on će, aktivno i pasivno, govoriti kako nije ljubomoran, iako u praktičnom smislu on je vrlo zahtjevan i ovisan partner.

Ta snažna ovisnost će vam omogućiti da dobijete drugu priliku u slučaju neuspjeha. Ali to ne znači da ga možete vrtjeti oko malog prsta. Jarci nisu glupi i moglo bi se dogoditi da vas izbrišu iz života.

11. Vodenjak

Vodenjak može biti vrlo tolerantan. On obično koristi svu svoju energiju za obavljanje svih vrsta aktivnosti koje ga ispunjavaju i oslobađaju. Uvijek će pokušati tražiti pozitivnu stranu stvari, umjesto da se sukobljava zbog svake sitnice i problema koji se pojavi među vama.

Samo trebate paziti da ga ne dovedete u situaciju u kojoj se osjeća podcijenjen, jer mu je bitno da se osjeća važan.

12. Riba

Ribe su najproblematičniji znak cijelog horoskopa. One nastoje stvoriti konflikte na temelju najčudnijih izgovora. Iz nebitne, smiješne situacije stvorit će ljubomornu scenu.

Morate se oboružati hrabrošću, jer one misle da vam nude najbolje od najboljeg i to je razlog zašto mogu tražiti ekvivalent. Budite strpljivi.

